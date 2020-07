Perimeter Medical Imaging meldet Erweiterung des KI-Projekts ATLAS durch die Installation des OTISTM-Geräts am führenden Krebszentrum MD Anderson

Quelle: IRW Press

An der vom Cancer Prevention and Research Institute of Texas (CPRIT) gesponserten Studie zur Entwicklung von künstlicher Intelligenz bei Brustkrebsbehandlungen werden voraussichtlich 400 Patientinnen teilnehmen

DALLAS, Texas, 27. Juli 2020 – Perimeter Medical Imaging, AI Inc. (TSX.V: PINK / ISIN: CA71385D1078) hat heute die Installation seines OTISTM-Bildgebungsgeräts am MD Anderson Cancer Center (MD Anderson) der University of Texas bekannt gegeben,



