Performance des VICTOR Prime Office Indikator bestätigt moderaten Wachstumstrend

Frankfurt (ots) - Im dritten Quartal verzeichnet der VICTOR PrimeOffice Indikator ein Performancewachstum von 1,5 % und setzt damitdas moderate Wachstum in 2018 fort. Die Zwei-Prozentmarke bleibtdamit im laufenden Jahr allerdings nach wie vor unerreicht, 2017 warsie drei Mal übertroffen worden. Grund für die verringerteWachstumsrate ist überwiegend das Ausbleiben von Renditeabsenkungenin den meisten der analysierten Märkte. Wachstumsimpulse kommen, wiebereits prognostiziert, aus dem Vermietungsmarkt. Ende Septemberliegt der neue Indikatorstand bei 188,1 Punkten.Ralf Kemper, Head of Valuation & Transaction Advisory JLL Germany:"Im Vergleich zu den großen Performancesprüngen in der Preisbildungdurch Renditeanpassungen im vergangenen Jahr erweist sich dasmoderate, mietgetriebene Wachstum als plausibler, weil wenigerspekulationsgetrieben. Dies war auch Konsens, der die diesjährigeExpo Real begleitete und auf der deutlich wurde, dass sich derInvestmentmarkt in Deutschland weiter zunehmend internationalerBeachtung erfreut. Das anhaltende Mietwachstum verschafft Investorenein breiteres Angebot. Risikoreiche Investitionen, z.B. bei"Value-Add" oder opportunistischen Produkten, lassen sich ausRisiko-Rendite-Gesichtspunkten investorenseitig besser darstellen.Die rein von Angebot und Nachfrage getriebene Preisbildung wäresicherlich bereits auf einem anderen Kurs, würden Investoren sichnicht durch die momentane Mietpreisentwicklung in ihrem Handelnnachhaltig bestätigt sehen."Düsseldorfer Bankenlage erneut Best-Performer - Anlegerinvestieren ohne Vorbehalte in Spitzenprodukte der ToplagenWie bereits im Vorquartal ist die Bankenlage in Düsseldorf derBest-Performer im dritten Quartal. Zum zweiten Mal in Folge sorgteine Absenkung der Spitzenrendite um 10 Basispunkte, gekoppelt miteinem Anstieg der Miete, für einen Performanceanstieg von 3,7 %. Imdritten Quartal notiert die Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalenbei 177,5 Punkten. Auch auf dem zweiten Platz bleibt alles beimAlten: Der Zuwachs für die Berliner Spitzenlage von 1,8 % ist reinmarktmietgetrieben und bringt den Indikator der Bundeshauptstadt aufeinen neuen Stand von 204,3 Punkten (Jahresperformance: 9,1%).Während Hamburg sich von seiner Negativentwicklung im zweiten Quartalerholt und immerhin auf ein Plus von 1,1% (Jahresperformance 8,8 %)kommt, damit ebenfalls einen neuen Indikatorstand von 202,4 Punktenausweisen kann, stagnieren die Entwicklungen in den Spitzenlagen vonFrankfurt und München bei unter einem Prozent (+0,9 %, 176,7 Punktebzw. +0,5 %, 189,6 Punkte). Die Jahresperformance in München liegtbei 6,9 %.Das insgesamt etwas gedämpfte Wachstum führt in 2018 bislang fürdie Spitzenlagen in allen fünf Märkten mit gemittelt + 8,4% zu einerrelativ stabilen Jahresperformance (Q3 2018 gegenüber Q 3 2017). Imzweiten Quartal 2018 lag die gemittelte Jahresperformance bei 9,3 %,im ersten Quartal bei 8,6 %. Damit verbleibt auch der Total Returnmit + 11,7 % auf stabilem Niveau (+12,7 % im zweiten und +12,0 % imersten Quartal). Dieses Gesamtbild verändert sich allerdingslagebezogen: Spitzenreiter Düsseldorf verbucht einenüberdurchschnittlichen Jahresanstieg von 18,9 %, während Frankfurtbei nur 2,9 % stagniert. Die Preisentwicklungen der Spitzenlagen inden fünf Immobilienhochburgen zeigen also sehr deutlicheUnterschiede.Ralf Kemper: "Bei den kurz- und mittelfristigen Entwicklungen aufden Immobilienmärkten herrscht bei den meisten Marktteilnehmern nachwie vor eine positive Einschätzung vor. Für Vermieter und Verkäufererweisen sich die Märkte immer noch als eine Insel der Seligen. Vielepotenzielle Gefahren in Europa und weltweit belasten die Märktebislang nicht. Ob, wann und warum es zu einer Trendwende kommenkönnte, und wie etwaige Korrekturen ausfallen könnten, ist eine vonniemand realistisch zu beantwortende Frage."In den USA hat die Kombination aus Zinserhöhungen,Staatsverschuldung und Prognosen für die weitereWirtschaftsentwicklung zu ersten Wertverlusten in Spitzenlagen desWohnimmobiliensegments geführt. Ein möglicher Vorbote auch fürDeutschland und für andere Assetklassen in solchen Lagen? Kemperweiter: "Unsere nationalen und internationalen Kunden agieren ohneVorbehalte bei Investments in Spitzenprodukte der Toplagen, und dasobwohl sich mögliche Returns auf eingegangenes Risiko weiterverringert haben. Stichwort Kapitaldruck." Das gemessene JLL-PRP sankvon 229, 227 und 228 Basispunkten in den vorangegangenen Quartalenauf 210 Basispunkte Ende des dritten Quartals. "Selbst Spekulationen
über mögliche Zinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank lassen
Investoren nicht langsamer treten. Sei es die Vorstellung, dass durch
eine drohende Neuverschuldung Italiens der Leitzins niedrig bleiben
muss oder sei es der Optimismus über die prognostizierte
Mietentwicklung: Investoren scheinen dem Investitionsdruck der
Kapitalmärkte zu erliegen. Neben der Preisentwicklung ist auch das im
Vergleich zum vergangenen Jahr deutlich gestiegene
Transaktionsvolumen ein Indikator für diese These", so Kemper. Wir
erwarten ein Rekordjahr mit Gewerbeimmobilientransaktionen in Höhe
von um die 60 Mrd. Euro.