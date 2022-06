Performance Shipping-Aktie: Auch der neue Monat beginnt mit Verlusten

In der ersten Märzhälfte fiel der Kurs der Performance-Shipping-Aktie unter den 50-Tagedurchschnitt zurück. Anschließend bemühten sich die Bullen immer wieder einen Wiederanstieg über den gebrochenen gleitenden Durchschnitt zu vollziehen. Mitte Mai sah es kurzzeitig so aus, als könne dies gelingen. Doch im Anschluss an ein Hoch, das 2,80 Euro ausgebildet worden war, fielen die Notierungen wieder zurück. Nachdem der gleitende… Hier weiterlesen