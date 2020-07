Performance Food: Der Hammer!

Am 12.07.2020, 22:01 Uhr notiert die Aktie Performance Food an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 26.32 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Nahrungsmittelverteiler".

Unsere Analysten haben Performance Food nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 16,95 und liegt mit 39 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln) von 27,96. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Performance Food auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Für Performance Food liegen aus den letzten zwölf Monaten 7 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Performance Food vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 51,2 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (26,32 USD) könnte die Aktie damit um 94,53 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Performance Food-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Performance Food für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Performance Food für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Performance Food insgesamt ein "Hold"-Wert.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Performance Food?

Wie wird sich Performance Food nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Performance Food Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Performance Food Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken