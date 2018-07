Perflow Medical gibt ersten klinischen Einsatz des dynamischen, nicht-okklusiven Cascade(TM) Net für die Gefäßneubildung bekannt

Zudem werden die Produktionskapazitäten durch die Akquisition vonTailorMed Ltd. erweitertTel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - Perflow Medical, ein in Israelansässiges Unternehmen für Medizintechnik, das innovative Hilfsmittelfür neurovaskuläre Eingriffe entwickelt, gibt den ersten klinischenEinsatz des Cascade Dynamic Non-Occlusive Remodeling Net(dynamisches, nicht-okklusives Netz für den Neuaufbau vonGefäßwänden) Anfang des Monats durch Dr. Alejandro Tomasselo amHospital Vall d'Hebron in Barcelona, Spanien, bekannt. Das CascadeNet ist das jüngste Angebot im Perflow-Portfolio aus neuartigenneurovaskulären Geräten, die auf der patentrechtlich geschütztenCEREBRAL NET(TM)-Technologie aufbauen. Zur Unterstützung seinerfortgesetzten Expansion auf dem kommerziellen Markt hat PerflowMedical zudem die Übernahme von TailorMed, dem israelischenEntwickler und Produzenten von Medizintechnik, bekannt gegeben.Bei dem Cascade-Gerät handelt es sich um ein nicht-okklusivesNetz, das eine mechanische Unterstützung während der Embolisation vonintrakraniellen Aneurysmen mithilfe von Coils bietet. Das Gerät, dasfür eine größere Effizienz bei Eingriffen für das Verschließen vonAneurysmen mithilfe von Coils entwickelt wurde, stellt dank seinesanpassungsfähigen Netzes und der Fähigkeit, einen ununterbrochenenDurchfluss durch das übergeordnete Blutgefäß zu ermöglichen, einevorübergehende Hilfe dar. Das einzigartige Zelldesign und dieFlechttechnik sorgen für eine überragende Durchlässigkeit, wasgegenüber den derzeit verfügbaren Techniken, bei denen während desEingriffs ein vollständiger Verschluss des Gefäßes nötig ist, einenVorteil darstellt. Die Zellgröße des Netzgeflechts ist so optimiert,dass sich die Coils während des Einsatzes nicht verschlingen. Zudemermöglicht das Design des Netzes eine hervorragende Anpassung an dieAnatomie der Gefäße und eine einfache Verwendung bei Gefäßabzweigenund anderen schwierigen anatomischen Besonderheiten der Gefäße."Bislang waren meine klinischen Erfahrungen mit dem Cascade Netäußerst positiv. Beim Eingriff mit den Coils verbessert es dieKontrolle und das Design des Netzgeflechts erweitert meineBehandlungsoptionen erheblich", sagte dazu Dr. Tomasselo, Leiter derAbteilung für Interventionelle Neuroradiologie am Hospital Valld'Hebron in Barcelona, Spanien. "Es kann dabei helfen, die Coils aneiner Verlagerung in das übergeordnete Blutgefäß zu hindern, dieCoils während des Eingriffs zusammenzuhalten und, falls nötig, denCoil-Mikrokatheter zu verstellen, und das alles, während das Blutungehindert durch das Netz fließt. Ich freue mich schon jetzt, dasGerät in meinen klinischen Alltag einbinden zu können."Das Cascade Net, das derzeit in Europa am Markt erhältlich ist,kommt kurz nach dem Start des Stream(TM) Dynamic Neuro-ThrombectomyNet für die Behandlung von akuten ischämischen Schlaganfällen. ZurUnterstützung seiner fortgesetzten Expansion auf dem kommerziellenMarkt hat Perflow Medical vor Kurzem TailorMed übernommen, bei dem essich um einen auf die Entwicklung und Herstellung von endovaskulärenProdukten, wie Katheter, Systemen zur Blutversorgung und Geflechte,spezialisierten Unternehmen handelt."Nach dem erfolgreichen Marktgang des Stream Net, sind wir jetztgespannt darauf, unser zweites Produkt, das mit der CEREBRALNET-Technik ausgestattet ist, an den Start zu bringen. Wir setzen unsdafür ein, innovative Lösungen auf den Markt zu bringen, die dieKontrolle für die Ärzte erhöhen, für mehr Behandlungsoptionen sorgenund die klinischen Ergebnisse verbessern", sagte Danny Farin, CEO vonPerflow Medical. "Die kürzlich erfolgte Übernahme von TailorMedunterstützt uns dabei, die wachsende Marktnachfrage nach unserenProdukten zu befriedigen und die Entwicklung unsere zukünftigenProdukte zu beschleunigen."Informationen zu Perflow MedicalPerflow Medical, ein privat geführtes Unternehmen fürMedizintechnik mit Sitz in Israel, entwickelt und produziertinnovative Lösungen, mit deren Hilfe komplexe neurovaskuläreErkrankungen angegangen werden können. Die patentrechtlich geschützteCEREBRAL NET(TM)-Technik von Perflow, bei der es sich um eingeflochtenes Netz handelt, das anpassbare neurovaskulärenBehandlungen ermöglicht, setzt auf die Expertise von Ärzten, indem esdie Echtzeitkontrolle durch den Arzt, moderne Geräteeinstellungen,volle dynamische Apposition an der Gefäßwand und ausgezeichneteRöntgenopazität zusammenbringt, um die Ergebnisse für die Patientenzu verbessern. Zum kommerziellen Produktportfolio des Unternehmensgehören das Stream(TM) Net und das Cascade(TM) Net, die für dieBehandlung von akuten ischämischen Schlaganfällen bzw.intrakraniellen Aneurysmen eingesetzt werden. Erfahren Sie mehr unterwww.perflow.com.