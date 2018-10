Perfektionistisch, cholerisch, unnahbar: Angenehmere Zusammenarbeit mit unangenehmen Führungskräften

München (ots) - Wutausbruch, kalte Schulter, Erbsenzählerei - DieZusammenarbeit mit komplizierten Führungskräften gestaltet sichzumeist schwieriger als mit angespannten Kollegen. Grund dafür istdie stärkere Abhängigkeit vom Chef. "Durch die Beurteilung derArbeitsleistung bestimmt der Vorgesetzte den zukünftigen Werdegangeines Mitarbeiters im Unternehmen, weshalb wir "nach oben" oftvorsichtiger kommunizieren. Eine respektvolle Konfrontation wird aberdurchaus möglich, wenn wir die Spielregeln für den Umgang mitverschiedenen Führungskräften beherrschen", erklärt Rhetorik-ProfiJürgen Rixgens.Der PerfektionistDas Leitmotiv des Perfektionisten lautet: "Was man nicht selbstmacht oder regelt, wird nichts". Als Kontrolleur mischt er sich inalles ein, während er pedantisch auf Details achtet und jedenArbeitsschritt mehrfach überprüft. "Unter so einem Verhalten leidennicht nur die Mitarbeiter, sondern auch das Arbeitsergebnis.Delegieren, Kompromisse und Teamarbeit sind für den PerfektionistenFremdwörter. Mit Routinen, Normen und Prinzipien bringt er hingegenSicherheit und Berechenbarkeit in sein Leben", erklärt Rixgens. Erempfiehlt Mitarbeitern, nur gut vorbereitet in ein Gespräch mit demPerfektionisten zu gehen. Spontanität oder Unpünktlichkeit sind fürperfektionistische Führungskräfte ein rotes Tuch. "Mitarbeitersollten dem Vorgesetzten zeigen, dass sie verlässlich undvertrauenswürdig sind. Damit schaffen sie das Fundament fürfruchtbare Gespräche und zufriedenstellende Arbeitsergebnisse", rätder Rhetorik-Experte.Der UnnahbareTypisch für den unnahbaren Chef sind seine zurückhaltende Art undseine vernunftbetonte Sprache. "Sein kühles und distanziertesVerhalten erschweren es, den Unnahbaren einzuschätzen, während ersich mit seiner wortkargen Art alles aus der Nase ziehen lässt.Diesem Typ Chef ist es egal, ob er beliebt ist oder nicht, er setztseine Mitarbeiter hauptsächlich nach Zweck und Unternehmenszielenein", erklärt Rixgens. Der Kommunikationsexperte warnt, demDistanzierten emotional und physisch zu nahe zu kommen."Wohlwollendes oder schmeichelndes Verhalten versteht der Unnahbareals Anbiederung. Er verachtet seine Mitarbeiter für den Wunschgefallen oder gar gelobt werden zu wollen. Besser: geduldig sein undAbstand halten", sagt Rixgens.Der CholerikerUnkontrollierte Wutausbrüche und unberechenbares, aggressivesVerhalten machen den Choleriker zu einem der schwierigstenVorgesetzten. "Indem Mitarbeiter dem Choleriker direktwidersprechen, ihn beruhigen oder sich rechtfertigen, schüren sie nurseinen Jähzorn. Er verharrt im Kampfmodus, der es unmöglich macht,ein sachliches Gespräch zu führen. Anstatt selbst in denVerteidigungsmodus zu wechseln, sollten Mitarbeiter dem Cholerikerlieber das Gefühl geben, ernst genommen zu werden. Es gilt: Jeentspannter die Situation, desto geeigneter ist sie, um ein Gesprächüber inhaltliche Probleme zu führen", erklärt der Experte, der auchAutor des Buches "Komplizierte Kollegen und Vorgesetzte" ist. Wennalle Versuche scheitern, hilft nur noch eines: Das Unternehmenverlassen. Der permanente Stress kann zu psychosomatischen Störungen,Depressionen oder Burnout führen.Über Jürgen RixgensJürgen Rixgens ist Gründer und Inhaber der Münchner Firma RixcomGmbH, einer Akademie für angewandte Rhetorik. Mit Erfahrung alsDozent in der Erwachsenenbildung, TV-Sportjournalist, Moderator undals Unternehmenssprecher eines internationalen Unternehmens, arbeiteter seit mehr als 15 Jahren weltweit vor allem als Rhetor undKommunikationstrainer. Für Unternehmen wie SAP, Roland Berger oderTelekom ist er regelmäßig in Ländern wie Deutschland, England, USAund Asien unterwegs. Sein Fokus richtet sich dort aufKommunikationstrainings und Coachings von Spitzenmanagern inVorbereitung auf Pressekonferenzen, TV- und Konferenzauftritte sowieschwierige Kunden- und Mitarbeitergespräche. Er setzt auf die Kulturdes guten Arguments und rhetorische Techniken, die wirken, damitseine Kunden authentisch ankommen und erreichen, was sie wollen.Zudem ist er Autor des Buches "Komplizierte Kollegen und Vorgesetzte- So gehen Sie mit Quasselstrippen, Cholerikern & Co. um".Pressekontakt:SCRIVO Public RelationsAnsprechpartner: Tristan ThallerElvirastraße 4, Rgb.D-80636 Münchentel: +49 89 45 23 508 15fax: +49 89 45 23 508 20e-mail: tristan.thaller@scrivo-pr.deinternet: www.scrivo-pr.deOriginal-Content von: Rixcom GmbH, übermittelt durch news aktuell