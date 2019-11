Perfektes Saisonfinale: SKODA AUTO Deutschland Pilot Kreim siegt erneut bei Deutschlands wichtigster Schotter-Rallye (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Boxberg (ots) -- 22. Lausitz-Rallye: Fabian Kreim (27) wiederholt - dieses Malmit neuem Beifahrer Tobias Braun - seinen Triumph aus demVorjahr- Im SKODA FABIA R5 evo souverän Duell gegen Ford-TeamGröndal/Fuglerud (N/N) gewonnen; SKODA Duo Kahle/Doerr (D/D)muss nach starker Leistung aufgeben- Prominenter Gast: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmerschickt die Starter der Lausitz-Rallye eigenhändig auf die Pisteund besucht auch das Team SKODA AUTO DeutschlandPerfektes Saisonfinale für Fabian Kreim (D): Der SKODA AUTO Deutschland Pilotsiegt wie 2018 bei Deutschlands wichtigster Schotter-Rallye. Mit BeifahrerTobias Braun (D) setzt sich der 27-Jährige bei der 22. Lausitz-Rallye souveränin einem Duell gegen die erneut bärenstarken Norweger Anders Gröndal/MagnusFuglerud durch. Auch der deutsche Rallye-Rekordmeister Matthias Kahle (D) undChristian Doerr (D) halten im SKODA FABIA R5 evo lange blendend mit, müssen beiHalbzeit des Schotterfestivals vor Tausenden begeisterten Fans allerdingsaufgeben."Dieser Ritt auf Schotter hat wahnsinnig Spaß gemacht und wenn man am Endewieder ganz oben steht, ist die ganze Sache natürlich noch schöner! Mal ganzohne Meisterschaftsdruck zu fahren, ist eine tolle Sache. Ich danke unserem Teamfür ein erfolgreiches Jahr 2019 und den vielen Fans für ihre Begeisterung! DerSKODA FABIA R5 evo hat mir wieder Glück gebracht", kommentiert SKODA AUTODeutschland Pilot Kreim. Im neuesten Modell des erfolgreichenHightech-Allradlers hatte der Odenwälder schon im August bei der WM-Rallye inDeutschland in der WRC 2-Kategorie triumphiert - ein historischer Erfolg für dendeutschen Rallye-Sport.Auch bei der Lausitz-Rallye setzt sich Kreim mit Bravour gegen starke Konkurrenzaus dem In- und Ausland durch. Auf den ersten beiden Prüfungen am Freitagabendfährt Deutschlands aktuell bester Rallye-Pilot bei der ,Akropolis des Ostens'zunächst mit kontrolliertem Risiko und ordnet sich auf Platz zwei hinter demNorweger Gröndal ein. Samstagmorgen startet Kreim dann auf den anspruchsvollenSchotterpisten rund um den Servicepark seine Attacke. Nach der viertenWertungsprüfung ,Reichwalde 1' übernimmt der SKODA Pilot erstmals dieSpitzenposition, baut seinen Vorsprung mit einer spektakulären Serie von achtBestzeiten kontinuierlich aus und siegt nach gut 140 Wertungskilometern mit1:18,7 Minuten Vorsprung auf Gröndal.Eine brillante Schotterleistung von Kreim, der in diesem Jahr in der DeutschenRallye-Meisterschaft (DRM) und beim WM-Lauf in Deutschland ansonsten nur aufAsphalt seine Klasse unter Beweis stellen konnte. Die starke Konkurrenz hat amEnde klar das Nachsehen: Gröndal ist mit vier Siegen Rekordchampion in derLausitz - gemeinsam mit Matthias Kahle, der ansonsten als SKODA Drift-König dieFans im legendären 130 RS begeistert. Der siebenmalige Deutsche Rallye-Meisterzeigt im Alter von 50 Jahren, dass er bei seiner einzigen (!) Rallye des Jahresauch im topaktuellen FABIA R5 evo noch mit den Besten mithalten kann. Das DuoKahle/Doerr liegt auf Platz drei, als es nach einer harten Landung nach einemSprung leider aufgeben muss."Wir freuen uns, dass Fabian Kreim einmal mehr unter Beweis gestellt hat, dasser auch auf Schotter international konkurrenzfähig ist. Schade, dass Matthiasnicht bis zum Ende um den Sieg mitkämpfen konnte. Das war ansonsten das perfekteFinale unseres Rallye-Jahres und Kompliment an die Veranstalter derInternationalen Lausitz-Rallye - dieses einzigartige Schotterfestival ist nebendem deutschen WM-Lauf eines der Highlights des Rallye-Jahres und wäre definitiveine Bereicherung auch für die Deutsche Rallye-Meisterschaft", bilanziertAndreas Leue, verantwortlich für Motorsport und Tradition bei SKODA AUTODeutschland.Die Zahl zur Lausitz-Rallye: 8Der SKODA FABIA R5 ist auch bei der Lausitz-Rallye das klar dominierende Auto.In acht der zehn Wertungsprüfungen - alle am Samstag - setzt Fabian Kreim damitdie beste Zeit.22. Lausitz-Rallye - Endstand:1. Kreim/Braun (D/D), SKODA FABIA R5 evo 1:36:10,4 Std.2. Gröndal/Fuglerud (N/N), Ford Fiesta R5 Mk2 + 1.18,7 Min.3. Vorobjovs/Pukis (LV/LV), Mitsubishi Lancer EVO VIII + 4.43,6Min.4. Stolarski/Dzienis (PL/PL), Mitsubishi Lancer EVO IX + 6.25,6Min.5. Vierimaa/McNiven (FI/GB), Mitsubishi Lancer EVO X + 8.20,1 Min.Pressekontakt:Andreas LeueTeamleiter Motorsport und TraditionTelefon: +49 6150-133 126E-Mail: andreas.leue@skoda-auto.deUlrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell