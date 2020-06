Perfekter Klang fÃ¼r Musik und Telefonie mit den neuen True Wireless KopfhÃ¶rern Technics EAH-AZ70W (FOTO)

Hamburg (ots) - Egal ob beim Sport, auf dem Weg zur Arbeit oder der Party allein zu Hause - die neuen True Wireless Kopfhörer EAH-AZ70W von Technics liefern immer besten Sound dank fortschrittlichem Dual Hybrid Noise Cancelling System. Die kompakten In-Ear Kopfhörer sitzen auÃ?erdem perfekt und können über einen Touch-Sensor gesteuert werden.Bester Sound ohne KompromisseRund fünfzig Jahre Erfahrung im Audiobereich ist in die Entwicklung und Produktion der ersten völlig kabellosen In-Ear Kopfhörer von Technics eingeflossen. Herausgekommen ist ein Akustik-Design, das jeden Frequenzbereich mit hoher Dynamik wiedergibt - egal ob tiefste Bässe oder glasklare Höhen.Neben den hochwertigen Membranen sorgt auch das neu entwickelte Dual Hybrid Noise Cancelling System für die atemberaubende Klangqualität und das eindrucksvolle Musikerlebnis. Die EAH-AZ70W kombinieren hierbei zwei Technologien. Die Feedforward-Technologie analysiert Geräusche auÃ?erhalb des Kopfhörers und eliminiert sie mit Rauschfiltern und Gegensignalen. Das Feedback-System unterbindet zusätzlich unerwünschtes Rauschen innerhalb der Ohrmuschel. Auf diese Weise kann sich der Träger voll und ganz auf die Musik konzentrieren.Technologie in BewegungGerade wenn viele andere Bluetooth-Geräte in der Nähe sind, ist die Verbindung bei herkömmlichen Kopfhörern nicht immer ideal. Technics hat die Antenne im EAH-AZ70W neu angeordnet und sorgt so für eine stabile Verbindung. AuÃ?erdem werden die beiden Kopfhörer separat angesteuert, was die Zuverlässigkeit noch erhöht.Auch für das Joggen um den See oder ein Telefongespräch beim Spazierengehen sind die EAH-AZ70W bestens ausgestattet. Die IPX4 spritzwassergeschützten( 1) Kopfhörer blenden Windgeräusche beim Sprechen effektiv aus. Umgebungsgeräusche werden dank Beam Forming-Technologie nicht übertragen, sodass das Gegenüber eine klare Sprachübertragung erhält.Ausdauernd, bequem und smartDer langlebige Akku bietet über sechs Stunden ununterbrochenen Musikgenuss mit eingeschaltetem Noise Cancelling. Kombiniert mit dem Speicher in der Ladeschale ergibt sich so eine Laufzeit von insgesamt 19,5 Stunden, ohne auf die Suche nach einer Steckdose gehen zu müssen.Um den Tragekomfort zu maximieren, hat Technics eine Vielzahl an 3D-Ohr-Daten analysiert. Mit dem abgerundeten Gehäuse und fünf mitgelieferten Ohr-Passtücken aus Silikon sitzen die EAH-AZ70W perfekt im Ohr.Damit der Träger nichts verpasst, hat Technics auÃ?erdem einen Interaktionsmodus integriert. Mit einem Tipp auf den rechten Touch Sensor kann dieser aktiviert werden, um beispielsweise wichtige Durchsagen in der Bahn zu verstehen, ohne die Musik zu stoppen. Zudem ist der EAH-AZ70W kompatibel mit den Sprachassistenten Google Assistant und Apples Siri. Die vollständige Integration von Amazons Alexa erfolgt im Frühjahr 2020(2).Mit der kostenlosen "Technics Audio Connect"-App(3) für iOS und Android lassen sich bequem die Bluetooth-Pairing Funktion aktivieren sowie grundlegende Einstellungen wie die Anpassung des Noise Cancelling-Levels oder die Auswahl eines Sound-Modus vornehmen. Sollte man die In-Ears verlegt oder verloren haben, findet man diese über die Suchfunktion der App schnell wieder.Der EAH-AZ70W ist in Graphit Schwarz und Dolomit Silber erhältlich. Die in der gleichen Farbe gehaltene Ladeschale besteht unter anderem aus hochwertigem Aluminium und liegt dank ihrer abgerundeten Form perfekt in der Hand.Der Technics EAH-AZ70W True Wireless Kopfhörer ist ab Anfang Juli 2020 zu einem Preis von 279 Euro (UVP) erhältlich.(1) nur Ohreinsätze, nicht die Ladebox(2) der endgültige Zeitpunkt wird rechtzeitig auf der Technics-Website bekanntgegeben(3) kompatibel mit Tablets und Smartphones mit Android 6.0 und höher, die Google Play unterstützen sowie iPhones, iPads und iPod Touch mit iOS 9.3 und höherDiese und weitere Technics Pressemitteilungen sowie druckfähiges Bildmaterial können Sie unter http://www.technics.com/de/news/ herunterladen.Weitere Informationen zu Technics gibt es auÃ?erdem im Internet unter http://www.technics.com , auf http://www.facebook.com/technics.global , auf Twitter via @technics sowie unter https://www.youtube.com/TechnicsOfficial .Weitere Informationen:Panasonic Deutschland Eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15 22525 HamburgAnsprechpartner für Presseanfragen: Michael Langbehn Tel.: 040 / 8549-0 E-Mail: michael.langbehn@eu.panasonic.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/14151/4614072 OTS: Panasonic DeutschlandOriginal-Content von: Panasonic Deutschland, übermittelt durch news aktuell