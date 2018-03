Perfekte Lichtstimmung im Bad (FOTO)

Augsburg (ots) -(tdx) Wer sich im Badezimmer wohlfühlen möchte, kommt um eine guteBeleuchtung nicht herum. Ideal ist eine Kombination mehrererdimmbarer LED-Lichtquellen, die auch in ihrer Lichtfarbe verändertwerden können.In schummrigem Licht wird die tägliche Hygiene im Badezimmer zurHerausforderung. Will man hingegen im Bad mit einem Glas Wein undklassischer Musik entspannen, setzt eine zu grelle Beleuchtung demWellness-Gefühl schnell ein Ende. Mehr als in anderen Wohnräumen sindim Bad die Anforderungen an gutes Licht besonders anspruchsvoll. Eindurchdachtes Lichtkonzept ist dabei mindestens genauso wichtig, wiehochwertige Leuchten.Lichtexperte Klaus Baulmann, Geschäftsführer des deutschenLeuchtenherstellers bpe:Licht, empfiehlt Entspannungs- undFunktionszonen unterschiedlich zu gestalten. Ein bis zweiDeckenleuchten mit einer Lichtausbeute von mindestens 300 Lux bildenhierfür die Basis. Diffus streuende Lampen, aus Opalglas oder hellem,mattem Kunststoff eignen sich am besten, um das Licht im gesamtenBadezimmer gleichmäßig zu verteilen. Eine beidseitige, blendfreieSpiegelbeleuchtung ist dann die ideale Ergänzung. Sie verhindertSchattenbildung im Gesicht und bietet genügend Helligkeit für dietägliche Kosmetik und Gesichtspflege.Dezente Effektbeleuchtung für das perfekte Wohlfühl-BadFür entspannte Momente in Badewanne und Dusche sorgen dezenteLichtakzente in den Nassbereichen. Mit dimmbaren LEDs lässt sich dieLichtintensität je nach Bedarf variieren. Wahlweise sind gerichteteSpots oder Lichtelemente mit breitem Abstrahlwinkel für eine guteAusleuchtung erhältlich. Wer seinem Biorhythmus gerecht werden will,kann farblich veränderbare Lichtquellen verwenden. Diese sorgen etwaam Morgen für hellweißes, belebendes Licht und abends für warmweißes,beruhigendes Licht. Leuchten von bpe:Licht lassen sich problemlos inzahlreiche gängige Smart-Home-Systeme einbinden. Moderne LED-Technikist in der Anschaffung zwar etwas teurer, dafür aber langlebiger undniedriger im Stromverbrauch.Vorschriften für BadezimmerbeleuchtungIm Badezimmer gelten die Regeln für Feuchträume. Das bedeutet,dass rund um Wanne, Dusche und Waschbecken höchste Vorsicht beimUmgang mit Elektrizität geboten ist. Genaueres steht in der DIN VDE0100 Teil 701. Auch Fachbetriebe können hier weiterhelfen. Hinzukommt, dass LEDs elektronische Bauteile sind, die durch Feuchtigkeitzerstört werden können. Daher ist bei der Auswahl der LED-Leuchtendarauf zu achten, dass sie für die Verwendung in feuchter Umgebunggeeignet sind.Weitere Informationen unter http://www.bpe-licht.de/.Pressekontakt:Redaktionsgemeinschaft Bauen & WohnenWerner-von-Siemens-Str. 686159 Augsburghttp://www.themendienst.de/rg-bauen-wohnen/Tel: 0821 / 258 93 00E-Mail: redaktion@rgbuw.deOriginal-Content von: Redaktionsgemeinschaft Bauen und Wohnen RGBuW, übermittelt durch news aktuell