Perfect Shape Beauty: Risiko oder Gewinnchance?

Der Perfect Shape Beauty-Schlusskurs wurde am 17.09.2018 an der Heimatbörse Hong Kong mit 1,84 HKD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Spezialisierte Verbraucherdienste".

Perfect Shape Beauty haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Perfect Shape Beauty investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 9,57 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Consumer Services einen Mehrertrag in Höhe von 6,83 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Perfect Shape Beauty führt bei einem Niveau von 58,33 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 71,62 ein Indikator für eine "Sell"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Sell".

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 10,57 und liegt mit 88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Consumer Services) von 91,8. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Perfect Shape Beauty auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.