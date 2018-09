Peres Center ehrt Ronald S. Lauder bei Dinner im kleinen Kreis

CHEMI PERES, SOHN DES VERSTORBENEN ISRAELISCHEN PRÄSIDENTENSCHIMON PERES, EHRT RONALD S. LAUDER MIT "PEACE AND INNOVATION AWARD"Prominente Führungspersönlichkeiten kommen zusammen, um im Rahmeneines feierlichen Dinners des Erbes von Schimon Peres zu gedenken unddas gemeinnützige Lebenswerk von Ronald S. Lauder zu ehrenNew York (ots/PRNewswire) - Botschafter Ronald S. Lauder wurde amDonnerstagabend bei einer Feier im kleinen Kreis des Peres Center forPeace and Innovation sechster Empfänger von dessen prestigereichenPeace and Innovation Award, welcher vom verstorbenen Schimon Peresgestaltet wurde. Mitveranstalter war die Women for Peace Associationder UN.(UNWFPA), eine internationale Körperschaft zur Unterstützungvon Frauen.Chemi Peres, Vorsitzender des Peres Center for Peace andInnovation, der weltweit zu den Risiko-Kapitalgebern mit dem höchstenAnsehen gehört und Sohn von Schimon Peres ist, des neuntenPräsidenten von Israel, vergab den Preis. Er merkte an, dass derSchlaganfall, der zum Hinscheiden seines Vaters führte, genau zweiJahre zurück lag. Er reflektierte über das Erbe von Schimon Peres,dessen enge Freundschaft mit Botschafter Lauder sowie die spezielleBedeutung des Anlasses."Botschafter Lauder gehört zu den wenigen jüdischenFührungsfiguren, die offen sprechen, sich einbringen und vielfältigtätig sind. Ich fühle mich geehrt, ihm heute diesen Preis verleihenzu können", sagte Chemi Peres.Botschafter Lauder gab Erinnerungen an seine Freundschaft mitPräsident Peres zum Besten, darunter an einen Besuch, den er Peres inIsrael mit seinen zwei Enkeln abstattete und eine Reise gemeinsam mitPeres zu einer Nanotechnologiekonferenz an der University ofPennsylvania und das Erstaunen über dessen einschlägige Kenntnisse.Zudem sprach er über die Fortsetzung der Arbeit von Simon Peres aneiner zweistaatigen Lösung."Es ist meine feste Überzeugung, dass die Zukunft Israels vomFrieden mit den arabischen Nachbarstaaten abhängt", sagte Ronald S.Lauder. "Und es ist meine große Sorge, dass wir Gelegenheitenverpassen, bis dieser Zeitpunkt kommt."Ronald S. Lauder ist seit 2007 Präsident des JüdischenWeltkongresses, eine der weltweit einflussreichsten Stimmen beiFragen des Judentums und ein nachdrücklicher Befürworter einerzweistaatigen Lösung.Das Peres Center for Peace and Innovation wurde 1996 von SchimonPeres gegründet, dem neunten Präsidenten von Israel und Träger desNobelpreises.Weitere Anfragen bitte an: Michal Grayevsky, JCS International,Büro: 347-556-5198, office@mg745fifth.com.Video - https://www.youtube.com/watch?v=8yoi17erRGgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/744513/0P9A7838_NG_Chemi_Peres_with_RSL_with_the_Award.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/744513/0P9A7838_NG_Chemi_Peres_with_RSL_with_the_Award.jpg)Foto -https://mma.prnewswire.com/media/744514/0P9A7728_NG_Chemi_and_RSL.jpgOriginal-Content von: Mr. Ronald S. Lauder, übermittelt durch news aktuell