Perdoceo Education: Muss man sich damit wirklich beschäftigen?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Perdoceo Education, die im Segment "Bildungsdienste" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 07.01.2020, 04:20 Uhr, mit 18.74 USD.

Unser Analystenteam hat Perdoceo Education auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Perdoceo Education mit einem Wert von 13,22 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 51,65 , womit sich ein Abstand von 74 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Analysteneinschätzung: Perdoceo Education erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 2 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Perdoceo Education vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (24,5 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 31,72 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 18,6 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Perdoceo Education erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Perdoceo Education haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Hold" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Sell".