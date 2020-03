Per Telefon und Live-Beratung zum Baukredit

München (ots) -- Baufinanzierung in der Corona-Krise: Telefonberatung, Bildschirmübertragung und digitale Services gewinnen an Bedeutung - Interhyp rät zu sicherheitsorientierter KreditaufnahmeEin allgemein niedriges Zinsniveau bei Immobilienkrediten, Zinserhöhungen der letzten Tage, geplante Vorhaben und der Wunsch nach Sicherheit in der Corona-Krise: Immobilienfinanzierungen werden momentan weiterhin nachgefragt, berichtet Interhyp, Deutschlands größter Vermittler für private Baufinanzierungen. Interessenten sind dabei besonders an digitaler Unterstützung in der telefonischen Beratung interessiert, so Interhyp. Das Unternehmen bietet dafür die sogenannte Live-Beratung an, eine telefonische Beratung mit Bildschirmübertragung. Aus dem Home-Office heraus teilen die Baufinanzierungsexperten ihren Bildschirm mit dem Kunden - über eine nur für das jeweilige Beratungsgespräch zugängliche Onlinesitzung. "Wir sehen, dass Immobilieninteressenten und Eigenheimbesitzer mit Anschlussfinanzierungsbedarf derzeit viele Fragen haben und der Bedarf für eine Beratung groß ist", sagt Mirjam Mohr, Interhyp-Vorständin für das Privatkundengeschäft. "Viele Menschen möchten angesichts der derzeitigen Unsicherheiten in der Corona-Krise wissen, wie sie ihre Finanzierung möglichst zukunftssicher ausgestalten." Die Live-Beratung biete einen Mehrwert für die Kunden, weil sie den Vergleich von Finanzierungsalternativen sichtbar mache. Zudem berichtet Interhyp, dass sich viele Kunden über digitale Services und im Internet vorab informieren.Live-Beratung am BildschirmDie Live-Beratung macht die Finanzierung für den Kunden anschaulich. Am Anfang teilt der Berater dem Kunden einen nur für diese Sitzung erstellten Zugangscode mit. Der Kunde gibt diesen ein und gelangt so auf die Plattform, durch die der Berater mithilfe des geteilten Bildschirms navigiert. So sieht der Kunde zum Beispiel das Ergebnis des Anbietervergleichs, bei dem Interhyp Kreditangebote und Finanzierungskriterien von mehr als 400 Banken, Versicherungen und Sparkassen gegenüberstellt. "Alle Details eines Beratungsgesprächs, zum Beispiel das persönliche Budget sowie mögliche Angebotsgestaltungen und Eckdaten wie Tilgungshöhe oder Zinsbindung lassen sich auf diese Weise zeigen und besprechen", erklärt Mohr.Jeder Dritte nutzt persönlichen Bereich auf der WebsiteDie meisten Kunden informieren sich vor der Beratung online, berichtet Interhyp. Jeder dritte Baufinanzierungskunde bei Interhyp nutze den persönlichen Bereich "Interhyp Home" auf der Website von Interhyp - sowohl vor der Live-Beratung als auch danach. Interhyp Home erlaubt es Kreditnehmern, die eigene Finanzierung online aktiv mitzugestalten. Das zu Jahresbeginn gelaunchte, interaktive Portal führt Kunden Schritt für Schritt durch den Finanzierungsprozess. Das Cockpit visualisiert ähnlich wie die Beratungstools in der Live-Beratung erste Anbietervergleiche und Spareffekte. "Durch eine klare und in gewisser Weise spielerische Herangehensweise wird das von vielen als schwierig empfundene Thema Baufinanzierung mit den digitalen Services leichter verständlich", erläutert Mirjam Mohr.Baufinanzierungsrechner gefragtZusätzlich zur Live-Beratung und dem persönlichen Bereich Interhyp Home stehen Immobilieninteressenten auf der Webseite interhyp.de eine Reihe digitaler Services unverbindlich zur Verfügung. Interessenten können verschiedene Baufinanzierungsrechner kostenlos nutzen, um etwa Tilgungsszenarien oder Zinsersparnisse zu berechnen. Online-Tools helfen bei Themen wie Kassensturz oder einem Zins-Check, bei dem Kunden eine erste Indikation für ihre mögliche Zinskondition erhalten. Das Ergebnis aus der virtuellen Live-Unterstützung und der Beschäftigung vieler Kunden mit dem Thema ist laut Mirjam Mohr in vielen Fällen ein besseres Verständnis der Materie. "In der Beratung können unsere Baufinanzierungsexperten oft noch schneller in die Tiefe gehen, weil die Kunden gut vorinformiert sind beziehungsweise genauer nachfragen."Sicherheitsorientierte FinanzierungGrundsätzlich rät die Expertin im aktuellen Marktumfeld zu einer sicherheitsorientierten Finanzierung. "Ein Immobilienkredit sollte immer möglichst zukunftssicher ausgerichtet sein, mit langen Zinsbindungen über 10 Jahren, hohen Tilgungen von über drei Prozent und Möglichkeiten, flexibel auf Situationen reagieren zu können", rät Mirjam Mohr. Empfehlenswert seien daher Optionen zum Tilgungssatzwechsel oder zur kostenlosen Sondertilgung.Über InterhypDie Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an den Endkunden richtet, und Prohyp, die sich an Einzelvermittler und institutionelle Partner wendet, hat das Unternehmen 2019 ein Baufinanzierungsvolumen von 24,5 Milliarden Euro erfolgreich bei seinen rund 500 Bankpartnern platziert. Dabei verbindet die Interhyp Gruppe die Leistungsfähigkeit der eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform eHyp mit kundenorientierten Digitalangeboten und der vielfach ausgezeichneten Kompetenz ihrer Finanzierungsspezialisten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt etwa 1.600 Mitarbeiter und ist an über 100 Standorten in Deutschland sowie in Österreich mit der Zweig-Niederlassung in Wien präsent.