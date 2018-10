Per Stimme ganz einfach zum Wunschprogramm: Die neue Sprachsteuerung für Sky Q ist da (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Die neueste Innovation von Sky: Die Sky Q Sprachfernbedienungist ab sofort für alle Neukunden mit Sky Q Receiver erhältlich- Per Stimme finden Kunden noch schneller ihr Lieblingsprogramm- Navigation und Suche werden noch einfacher und komfortabler- Neu mit Bluetooth für eine Bedienung des Sky Q Receivers ohneSichtkontakt9. Oktober 2018 - Mit der Sky Q Sprachsteuerung finden Kunden nochschneller, was Sie sehen möchten. Nach der Lieblingsserie suchen,durch das Sky Q Menü navigieren, Sender wechseln, Aufnahmen abspielenoder Apps öffnen wird per Stimme jetzt noch komfortabler. Wiefunktioniert's? Auf der neuen Sky Q Sprachfernbedienung einfach denSprachknopf gedrückt halten und ins Mikrofon sprechen, etwa "Zeigemir alle Filme mit Elyas M'Barek", "Finde The Walking Dead", "Schaltezu Sky Atlantic HD", "Springe zu Minute 30", "Bundesliga", oder"Öffne die ARD Mediathek". Schon erscheinen die gewünschten Programmeauf dem Fernseher. Dank Bluetooth ermöglicht die neue Sky QSprachfernbedienung außerdem die Bedienung des Fernsehprogramms ohnedirekten Sichtkontakt zum Sky Q Receiver.Julia Laukemann, Senior Vice President Product Management bei SkyDeutschland, sagt: "Mit der neuen Sky Q Sprachfernbedienungpräsentiert Sky die erste Sprachsteuerung für einen Sky Receiver inDeutschland und Österreich. Sie macht Suche, Navigation und Bedienungdes Sky Q Receivers auf der heimischen Couch noch angenehmer undeinfacher - ein großer Mehrwert für unsere Kunden. Dieses neue,praktische Feature unterstreicht einmal mehr die großeInnovationskraft von Sky. Und ich verspreche: Unsere Kunden dürfensich auch in Zukunft über viele weitere spannende Neuheiten für Sky Qfreuen."Neukunden, sowie Sky Kunden, die zu Sky Q wechseln möchten,erhalten ihren neuen Sky Q Receiver ab sofort inklusive Sky QSprachfernbedienung. Kunden, die bereits einen Sky Q Receiverbesitzen, haben ab Ende Oktober die Möglichkeit, die neue Sky QSprachfernbedienung zum Vorteilspreis von 19,99 Euro zu bestellen.Sky Q mit weiteren InnovationenSky Q bietet Kunden einfach das beste Fernseherlebnis und ist dieperfekte Plattform für eine kontinuierliche Weiterentwicklung mitneuen Features und Innovationen. Freuen dürfen sich Sky Q Kunden inder Zukunft auch auf die Integration von Netflix, eine größereProgrammauswahl in brillantem Ultra HD/4K , oder die Einführung derder Multiroom-IP-Box Sky Q Mini. Seit dem Launch im Mai 2018 nutzenmittlerweile mehr als eine Million Kunden Sky Q.Über Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2,3Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Shows, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.Über 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusivenProgramme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juni2018).Pressekontakt:Kontakt für Medien:Andreas StumptnerHead of Product CommunicationsTel: 089/9958 6882andreas.stumptner@sky.deKontakt für Fotomaterial:Margit SchulzkeTel: 089/9958 6847picture.management.skyde@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell