Per Rad, Boot und Pferd zu den schönsten Naturschauplätzen / Neue Aktivreisen in Portugal (FOTO)

Köln (ots) -Den ganzen Urlaub am Strand zu verbringen, das ist manchenReisenden zu eintönig. Aus diesem Grund hat der Portugal-SpezialistOLIMAR das Programm für Aktivurlauber weiter ausgebaut. Neu in 2017sind landschaftlich reizvolle Radwandertouren an der Algarve, durchNordportugal sowie auf den Azoren. Genauso wie die TrendsportartenCanyoning oder Stand-up-Paddling, die u. a. auf Madeira und auf derNachbarinsel Porto Santo ausprobiert werden können. In vielenRegionen lässt sich die Natur auch auf einem Reitausflug oder einerBootstour hautnah erleben.Radwandern an der Algarve"Entspannt-aktives Entdecken von Küste und Hinterland" - so lautetdas Motto der neuen Radwandertour auf der "Ecovia litoral". Aufbequemen Trekkingrädern oder wahlweise E-Bikes erkunden dieTeilnehmer mit einem deutschsprachigen Reiseleiter "Europas schönsteKüste" und ihr sehenswertes Hinterland. Und das ausgehend von zweiguten Hotelstandorten in Olhão und Carvoeiro. Die Tour von Ost nachWest verläuft über Feldwege, Nebenstraßen und neu angelegte Radwegedurch flaches und leicht hügeliges Terrain; lediglich am fünften Taggibt es eine Steigung von etwa 100 Metern - längere Passagen werdenmit einem Zug überbrückt. Besichtigt wird u. a. die Lagunenlandschaftder Ria Formosa und das bildhübsche Hafenstädtchen Tavira sowie diePousada von Estói, die Maurenburg in Silves und die berühmteFelsalgarve um Carvoeiro, Praia da Rocha und Alvor.http://olimar.de/faox60Panoramawandern entlang der Rota VicentinaEin Trend für Naturfans ist das riesige Naturschutzgebiet entlangder atemberaubenden Westküste des Atlantiks. Die Rota Vicentina istein 350 Kilometer langer Fernwanderweg, beginnend im südwestlichenAlentejo und endend an der Costa Vicentina/Algarve. Mit Wanderkarteund Routenempfehlungen ausgestattet, erwandern die Urlauber in einerWoche einen der reizvollsten Teilabschnitte. Hoteltransfers undGepäcktransfers inklusive, Flughafentransfers zubuchbar.http://olimar.de/lisx49Solares de Portugal - mit dem Rad zu den HerrenhäusernDen Norden Portugal aktiv entdecken und dabei besondersauthentisch übernachten: Das können Urlauber auf einer individuellen,einwöchigen Fahrradtour von Ponte da Barca im Herzen der grünenMinho-Region entlang des Rio Lima und seinem nahen Umfeld westlichder Atlantikküste. Logiert wird in drei verschiedenen "Solares dePortugal", jenen historischen Anwesen, deren Charme diePrivatbesitzer bis heute erhalten haben. Ausgestattet mitkomfortablen Mountainbikes und ausführlichen Wegbeschreibungen könnenTagesabläufe und Fahrttempo selbst bestimmt werden; für denGepäcktransfer von Haus zu Haus wird gesorgt. http://olimar.de/opor50Aktiv auf Madeira, Porto Santo und den AzorenMadeira, ihre kleine Nachbarinsel Porto Santo, sowie die ebenfallsmitten im Atlantik liegenden neun Inseln der Azoren entwickeln sichzu einem favorisierten Ziel für den entspannten Aktivurlaub mit derganzen Familie.Auf Madeira bieten sich begleitete Panorama-Wandertourenunterschiedlicher Schwierigkeitsgrade an, einmalige Levada-Tourenführen am beeindruckenden Wasserkanalsystem und den dortigenWasserfällen vorbei. Wem das noch nicht genug ist, der nimmt an einerMountainbiking-Tour durch die Berge der Insel teil oder erkundetMadeira auf dem Pferd während eines geführten Reitausfluges. Und wernoch höher hinaus möchte, erlebt die Insel mit all ihren Facettenbeim Paragliding oder wagt sich im Canyoning, der neuen Trendsportartauf der Insel. Alle Erlebnistouren sind bei OLIMAR individuell zurReise zubuchbar.Die kleine Strandinsel nebenan, Porto Santo, ist ein Ort fürgemütliche Badeferien. Wäre da nicht das breite Angebot anWassersport. So lohnt sich ein Tauchgang vor der Küste ebenso wieeine Bootstour zu frei lebenden Delfinen. Und wer gerne surft, findethier vom Stand-up-Paddling bis zu Wellenreitkursen vieleMöglichkeiten für Einsteiger und erfahrene Surfer - und das direktvor der Haustür. Denn nahezu jedes Hotel liegt direkt an Porto Santoslanggezogenen Sandstrand.Azoren: Die neun Inseln sind bekannt für ihre prächtig blühendeNatur, ihre imposanten Kraterseen und heißen Quellen sowie ihre gutausgebauten Wanderwege. Doch wie wäre es mal alternativ mit einerFahrradtour? OLIMAR bietet auf São Miguel eine neue, geführteFahrradreise an, die zu allen Höhepunkten der Hauptinsel führt. Miteinem professionellen Reiseleiter vor Ort kann darüber hinaus aufPico der höchste Berg Portugals bestiegen werden. Und wer sich lieberdem Atlantik zuwenden will, der findet vor den Azoreninseln einegroße Vielfalt an Walen und Delfinen, zu erkunden auf einer Bootstourab São Miguel, Pico und Terceira. OLIMAR vermittelt auf diesen Inselnauch Exkursionen zum Schwimmen mit Delfinen in freier Umgebung, einwahrlich einmaliges Erlebnis.Weitere Aktivtipps von OLIMARKüsten- und Bergwandern an der Algarve: Einwöchige geführteWanderreise entlang malerischer Klippen und unberührterKüstenabschnitte inkl. Flug, Transfers Übernachtungen im4-Sterne-Hotel mit Frühstück, zwei Abendessen, Weinprobe, Honig- undSchnapsverkostung und Besuch der Korkfabrik. olimar.de/faox64Den Alentejo hoch zu Ross erkunden: Vier Tage im ursprünglicheLeben des Alentejo hoch zu Ross. Übernachtung in einem kleinenRefugium auf etwa halbem Wege zwischen Elvas, von der UNESCO zumWeltkulturerbe ernannt, und Vila Viçosa in herrlich unberührterNatur. Auf zwei Ausritten mit erfahrenem Reitlehrer erkunden dieGäste die Region, geprägt von Korkeichen und Rinderherden.http://olimar.de/lisx60Wandern auf Terceira, Faial und Pico: Eine Woche Panorama-Wandernauf drei der reizvollsten Azoren-Inseln, Mietwagen sowie Karten- undBegleitmaterial inklusive. http://olimar.de/pdlx13Inspiration für Aktivurlaube bieten auch die neuen OLIMAR Katalogefür Portugal, Spanien, Italien/Kroatien/Südfrankreich, die in jedemguten Reisebüro erhältlich sowie auf der Seite olimar.de/katalogekostenlos einsehbar und bestellbar sind. Pressekontakt:Evelyn SteinbachOLIMAR Reisen Vertriebs GmbHGlockengasse 2D-50667 KölnTelefon +49 (0)221 20590 410presse@olimar.comwww.olimar.com/presse