Per Mausklick zur passenden Praxis in der Nähe / KZBV und KBV kooperieren bei bundesweiter Arzt- und Zahnarztsuche

Berlin (ots) - Die bundesweite Suche nach der passenden Praxis vonniedergelassenen Ärzten, Zahnärzten und Psychotherapeuten ist fürPatienten und Versicherte ab sofort noch einfacher, komfortabler undumfassender möglich. Durch eine gegenseitige Verlinkung derBundesArztsuche der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) und derZahnarztsuche der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV)werden Nutzerinnen und Nutzer der Plattformen jetzt auch direkt aufdas entsprechende Such-Angebot von Ärzten und Zahnärzten hingewiesen.Das erleichtert den schnellen Zugang zu Informationen über denkürzesten Weg der Patienten in eine Praxis vor Ort.Über die BundesArztsuche der KBV und die regionalen Arztsuchen derKassenärztlichen Vereinigungen (KVen) können Ärzte undPsychotherapeuten schnell und unkompliziert gesucht und gefundenwerden. Die KVen verfügen über die aktuellsten Daten zu Anschriftenund Qualifikationen aller in Deutschland niedergelassenen Ärzte undPsychotherapeuten. Viele der Körperschaften haben eigeneOnline-Arztsuchdienste aufgebaut und geben auch telefonisch Auskunft.Gleiches gilt für die Suche von Patienten nach Psychotherapeuten undPsychotherapeutinnen. Die BundesArztsuche der KBV ist unterwww.kbv.de/arztsuche und als kostenlose App für Smartphones oderTablets verfügbar.Auch die Zahnarztsuche der KZBV unter www.kzbv.de ermöglicht dieSuche nach Praxen im gesamten Bundesgebiet. Die entsprechendeVerteilerseite wurde kürzlich modernisiert. Unterkzbv.de/zahnarztsuche gelangen Patientinnen und Patienten direkt zuden jeweiligen Ländersuchen der Kassenzahnärztlichen Vereinigungen(KZVen) und (Landes)Zahnärztekammern. Diese wiederum nutzen für denkostenfreien Service fortlaufend aktualisierte Adressdatenbanken, diees auch erlauben, nach verschiedenen Kriterien wie zum Beispielbestimmten Fachgebieten, Barrierearmut oder spezielleFremdsprachen-Kenntnisse schnell und unkompliziert eine Praxis in derUmgebung zu finden.