Mainz (ots) -Udo Jürgens und Roger Cicero sind beide an akutem Herzversagengestorben. Der plötzliche Herztod ist mit durchschnittlich 100.000Opfern im Jahr eine der häufigsten Todesursachen in Deutschland. Klarist: Beim Herzstillstand zählt jede Sekunde. Deshalb werden immermehr Defibrillatoren - also Schockgeber - in öffentlichenVerkehrsmitteln und Gebäuden bereitgestellt. In diesen Tagen wird inder CDU diskutiert, die Defibrillatoren flächendeckend imöffentlichen Raum einzuführen. Allerdings gibt es auch deutlichKritik an den "Defis" wie sie auch genannt werden. "Zur SacheRheinland-Pfalz!"-Reporterin Selina Marx hat recherchiert.Moderation: Britta KraneWeitere Themen der Sendung:- Zur Sache-PoliTrend: Nach der Bayern-Wahl: Wie ist die politischeStimmung im Land?- Zur Sache-Pin: Sind die Volksparteien am Ende?- Gast im Studio: Prof. Andrea Römmele, Politikwissenschaftlerin- Der Sondermüll, das Dorf und ein tödlicher Unfall: BI in Heßheimfordert Schließung des Zwischenlagers- Eine Bundesministerin als Parteivorsitzende: Julia KIöckner vor demLandesparteitag in Lahnstein- Zur Sache hilft: Biotop für Libellen in Gefahr in Dickesbach/Nahe- "Zur Sache Schätzchen": Zurück in die 70er