Pepsi küsst Soda

Milliardenübernahme: Für 3,2 Milliarden US-Dollar kauft US-Getränkegigant Pepsi (WKN: 851995) den israelischen Haushaltswaren-Hersteller Sodastream (WKN: A1C8V8). Das Kalkül Pepsis ist es wohl, Dauerrivalen Coca Cola (WKN: 850663) im Kampf um gesundheitsbewusste Ernährung eins auszuwischen.

Für den Deal legt Pepsi 144,00 US-Dollar pro Sodastream-Aktie auf den Tisch, ein Premium von 32% auf den Durchschnittskurs der vergangenen 30 Handelstage. Bezahlt wird in bar. Pepsi stärkt mit der Übernahme von Sodastream sein Portfolio an „gesunden“ Angeboten und sieht sich hervorragend aufgestellt für den Kampf um die Nummer 1 im US-Beverages-Sektor.

Auf den NASDAQ-Schlusskurs vom Freitag bei 129,85 US$ entspricht der Angebotspreis von 144,00 US$ pro Sodastream-Aktie einem Aufpreis von 10,9%.

Die Übernahme soll im Januar 2019 formal abgeschlossen sein. Die Board of Directors beider Unternehmen haben der Transaktion bereits zugestimmt. Lediglich die Zustimmung der Aktionäre wie behördliche Genehmigungen stehen aus.

Der Handel für in Israel gelistete Sodastream-Aktien wird ausgesetzt, bis die heutige Trading Session an der NASDAQ eröffnet wird. Im 12-Monats-Verlauf legte das Sodastream-Papier bereits eine Kursrallye auf’s Börsenparkett von über +120%.

Noch-CEO Indra Nooyi war von dem Deal angetan:

That focus is well-aligned with Performance with Purpose, our philosophy of making more nutritious products while limiting our environmental footprint. Together, we can advance our shared vision of a healthier, more-sustainable planet.