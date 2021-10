Pepsi Aktie: Bally’s und PepsiCo schließen langfristige Getränkepartnerschaft!

Pepsi Co Inc (NASDAQ:PEP) ist eine Partnerschaft eingegangen und wird offizieller Getränkelieferant in den landesweiten Kasinos und Resorts der Bally’s Corp (NYSE:BALY). Die finanziellen Bedingungen der Vereinbarung wurden nicht bekannt gegeben. Durch die Partnerschaft wird das Getränkeportfolio von PepsiCo, darunter kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke, Tees, Energydrinks, Wasser in Flaschen und mit Kohlensäure sowie Kaffeegetränke, in mehr als 14 Bally’s-Anlagen in 10 Bundesstaaten angeboten.

