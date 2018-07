PepsiCo verzeichnet signifikante Fortschritte in der Umsetzung seiner Nachhaltigkeitsagenda Performance with Purpose 2025 (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "PepsiCo":

Neu-Isenburg (ots) -- Das weltweite Volumen an PepsiCo Getränken mit höchsten 100Kalorien pro 355ml Portion (28 Kalorien pro 100ml) konnte auf 43Prozent gesteigert werden.- Die in der PepsiCo Initiative für nachhaltige Landwirtschaft(Sustainable Farming Initiative) erzeugten Agrarerzeugnissehaben sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt.- Weltweit profitieren bereits 6,4 Millionen Frauen und Mädchenvon den Investitionen des Unternehmens in gesellschaftlicheInitiativen.In seinem jüngst erschienenen Nachhaltigkeitsbericht meldetPepsiCo bedeutende Fortschritte für das Jahr 2017 in jedem der dreiKernbereiche des Unternehmens - Produkte, Planet und Menschen.Gleichzeitig beliefen sich im selben Zeitraum die Kapitalrückflüssean die Anteilseigner auf 6,5 Milliarden US-Dollar. Diese Fortschrittesind Teil von PepsiCo's Nachhaltigkeitsagenda Performance withPurpose 2025 und bestärken das Unternehmen, seine Bemühungen umNachhaltigkeit über die gesamte Wertschöpfungskette hinwegfortzusetzen."Performance with Purpose ist das Wesen unseres Unternehmens. DieInitiative zeigt, dass PepsiCo nicht von kurzfristigen Erfolgengeleitet ist, sondern sich an langfristigen Zielen orientiert. UnserErfolg ist untrennbar mit dem Wohlergehen der Welt um uns herumverbunden", sagt Indra K. Nooyi, Chairman und CEO von PepsiCo. "Heuteist es wichtiger denn je, wirtschatliche, soziale undgesellschaftliche Interessen in Einklang zu bringen. Ich freue michsagen zu können, dass PepsiCo dies im Laufe des letzten Jahrzehntsgelungen ist."Im Folgenden finden sich einige Meilensteine aus PepsiCo'sNachhaltigkeitsbericht 2017:- Produkte:PepsiCo hat 2017 den Gehalt an zugesetztem Zucker und Salz imProduktportfolio kontinuierlich reduziert und entwickelt sein Angebotan nahrhaften und schmackhaften Nahrungsmitteln und Getränkenkonsequent weiter. Durch Produktinnovationen und neue Rezepte konntedas weltweite Volumen an Getränken mit höchstens 100 Kalorien anzugesetztem Zucker pro 355ml Portion (28 Kalorien pro 100ml) von 40Prozent im Jahr 2016 auf 43 Prozent gesteigert werden. In Deutschlandsind 48% des Getränkeportfolios von PepsiCo zuckerfrei. 7UP undMirinda haben heute in zahlreichen Märkten weltweit mindestens 30 bis50 Prozent weniger zugesetzten Zucker als die Vollzucker-Varianten,die sie ersetzt haben. Zero Sugar Pepsi Black (Pepsi Max inDeutschland) ist heute in 73 Märkten weltweit erhältlich. MitProdukteinführungen wie LIFE WTR und Quaker Overnight Oats hat dasUnternehmen seine Nettoeinnahmen aus seinem Everyday NutritionPortfolio auf 27,5 Prozent der Gesamtnettoeinkünfte gesteigert.- Planet:Rund 80 Prozent der direkten Agrarrohstoffe kamen von Landwirtenaus der Sustainable Farming Initiative. Dieses Pepsico Programmverfolgt die Optimierung der Produktionsprozesse in wirtschaftlicher,sozialer und umweltverträglicher Hinsicht. Seit Ende 2016 hat sichdieser Anteil von ursprünglich 34 Prozent mehr als verdoppelt. Über40.000 Bauern in 38 Ländern haben sich der Initiative angeschlossen.Der Bericht zeigt ebenso, dass PepsiCo, die PepsiCo Foundation undihre Partner seit 2006 für rund 16 Millionen Menschen Zugang zurWasserversorgung eröffnen konnten - eine Zunahme von nahezu fünfMillionen während des letzten Jahres allein.- Menschen:Durch eine Erhöhung der Investitionen in lokale Gemeinden weltweitseit 2015 konnte PepsiCo 6,4 Millionen Frauen und Mädchenunterstützen. Dies wurde durch Projekte wie Women with Purposerealisiert. Mit diesen Initiativen hilft das Unternehmen Tausendenvon Frauen in Lateinamerika, unternehmerisch aktiv zu werden oderBeschäftigungsmöglichkeiten zu ergreifen.PepsiCo's Ziele in den Bereichen Produkte, Planet und Menschensowie weitere Themen von A-Z sind im Nachhaltigkeitsbericht 2017weiter ausgeführt. Dieser ist unter www.pepsico.com verfügbar.Über PepsiCoPepsiCo-Produkte werden von Verbrauchern über eine Milliarde Malam Tag in mehr als 200 Ländern und Regionen auf der ganzen Weltkonsumiert. Durch ein umfassendes Portfolio an Nahrungsmitteln undGetränken, zu dem unter anderem die Marken Frito-Lay, Gatorade,Pepsi-Cola, Quaker und Tropicana gehören, erzielt PepsiCo 2017 einenNettoumsatz von mehr als 63 Milliarden US-Dollar. Die Produktpalettevon PepsiCo bietet ein breites Sortiment an Nahrungsmitteln undGetränken, darunter 22 verschiedene Marken, die jährlich jeweils mehrals 1 Milliarde US-Dollar Umsatz erzielen.Bei PepsiCo steht Performance with Purpose im Mittelpunkt: Es istunsere grundlegende Überzeugung, dass der Erfolg unseres Unternehmensuntrennbar mit der Nachhaltigkeit der Welt um uns herum verbundenist. Wir sind davon überzeugt, dass die ständige Verbesserung unsererProdukte, eine verantwortungsvolle Geschäftstätigkeit zum Schutzeunseres Planeten und die Eröffnung neuer Möglichkeiten für Menschenin aller Welt die Grundlagen sind, PepsiCo zu einem weltweiterfolgreichen Unternehmen zu machen, das einen langfristigen Mehrwertfür unsere Aktionäre und die Gesellschaft generiert. WeitereInformationen finden Sie unter www.pepsico.com.SicherheitshinweisDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, diesich auf Prognosen oder Annahmen in Bezug auf unsere zukünftigenLeistungen beziehen, die durch den Private Securities LitigationReform Act von 1995 nach US-amerikanischem Recht abgedeckt sind.Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel erkennbar anFormulierungen wie "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten","beabsichtigen", "planen", "projizieren", "könnte", "kann", "wird"oder sinnverwandte Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen, die sichauf die Geschäftstätigkeit von PepsiCo beziehen, gewähren keinerleiGarantie bezüglich der zukünftigen Leistung und beinhalten Risiken,Unsicherheiten und andere Faktoren, die schwer vorhersehbar sind undvon denen viele außerhalb der Kontrolle von PepsiCo liegen. Siebeinhalten auch Änderungen in der Produktnachfrage und Abweichungenoder Änderungen bei anwendbarem Recht und Regelungen, der Erhebungoder vorgeschlagenen Erhebung von neuen oder gestiegenen Steuern, derEinforderung von Kennzeichnungen oder Warnhinweisen auf Produkten vonPepsiCo, Gesetzesänderungen bei Verpackung und Entsorgung vonProdukten von PepsiCo, die die Fähigkeit von PepsiCo beeinträchtigenkönnten, einen wirksamen Wettbewerb aufzunehmen und andereRisikofaktoren aus dem nach US-amerikanischen Vorschriftenaufgestellten Annual Report on Form 10-K und folgenden Reports onForms 10-Q und 8-K. Angesichts dieser Unsicherheiten werdenInvestoren davor gewarnt, auf solche zukunftsgerichtete Aussagen zuvertrauen, die lediglich am Tag ihrer Bekanntgabe Gültigkeitbesitzen. PepsiCo übernimmt keinerlei Verpflichtung,zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuerInformationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.Pressekontakt:markenzeichen GmbHMonique KollerSchwedlerstraße 660314 Frankfurt am MainTel +49 (0)69 7104 880 14pepsico@markenzeichen.euOriginal-Content von: PepsiCo Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell