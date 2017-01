PepsiCo kann überzeugen!

Weitere Suchergebnisse zu "PepsiCo":

PepsiCo hat in den ersten 9 Monaten überzeugt. Lediglich der starke Dollar verhinderte eine bessere Umsatzentwicklung. Der Gewinn stieg dagegen um rund ein Drittel und hat sich im 3. Quartal sogar fast vervierfacht. Geholfen haben bessere Geschäfte auf dem Heimatmarkt und das laufende Sparprogramm, mit dem der Konzern die operativen Kosten bis 2019 um 5 Mrd $ senken will. In allen Sparten hat PepsiCo schwarze Zahlen geschrieben.

PepsiCo muss künftig mit einer neuen Steuer auf Getränke mit hohem Zuckergehalt rechnen

Gewachsen sind aber nur das nordamerikanische Getränke- und Snack-Geschäft. Neue Produkte wie Obst- und Gemüsesäfte sowie kalorienarme Snacks trafen den Geschmack der Konsumenten. Deutliche Umsatzrückgänge gab es währungsbedingt in Südamerika und Europa. Asien entwickelte sich stabil. Dennoch zeigte sich das Management zuversichtlich und erhöhte abermals die Jahresprognose.

In Aussicht gestellt wurde jetzt ein Anstieg des bereinigten Gewinns pro Aktie um 4,6% auf 4,78 $. Der tatsächliche Gewinn dürfte etwas geringer ausgefallen sein. In einigen US-Staaten muss PepsiCo künftig mit einer neuen Steuer auf kohlensäurehaltige Getränke mit hohem Zuckergehalt rechnen. Der Konzern wird sich also noch stärker auf Fruchtsäfte, Mineralwasser und Snacks konzentrieren, um den sowieso schon seit Jahren sinkenden Cola-Absatz zu kompensieren. Snacks sind zudem auch weltweit ein lukratives Geschäft.

