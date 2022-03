PepsiCo: Eine Top-Aktie, die sicher den Markt schlägt

Weitere Suchergebnisse zu "PepsiCo":

Erst kürzlich habe ich eine Liste mit Top-Aktien gesehen, die jetzt sicher den Markt schlagen. Natürlich sind namensstarke Unternehmen drauf gewesen, unter anderem PepsiCo (WKN: 851995). Das soll uns heute etwas näher beschäftigen.

Kann PepsiCo als Top-Aktie wirklich besser performen als der breite Markt? Möglich erscheint das durchaus. Aber es ist aufgrund einer Ausgangslage kein Selbstläufer, wie wir uns nun ein wenig näher ansehen wollen.

PepsiCo: Top-Aktie, die sicher den Markt schlägt?

Inhaltlich ging es um die besondere Situation, in der wir uns befinden, die Top-Aktien wie PepsiCo die Möglichkeit gibt, besonders gut zu performen. Inflation und steigende Zinsen bedeuten für den US-amerikanischen Getränkekonzern die Möglichkeit, durch Preiserhöhungen und ein moderates Wachstum bei defensiver Klasse zu glänzen.

Tatsächlich erkennen wir das bereits. Durch die Inflation erhöht das Management die Preise. Das machen derzeit viele defensive, markenstarke Lebensmittelkonzerne, um sich selbst einen Ausgleich zu kreieren. Zudem rechnet das Management für das Geschäftsjahr 2022 mit einem Plus beim Ergebnis je Aktie in Höhe von 8 % auf währungsbereinigter Basis. Das heißt, dass PepsiCo weiterhin seinem moderaten Wachstumskurs folgt.

Wobei es eine weitere relevante Frage gibt. Was heißt es, wenn eine Top-Aktie wie PepsiCo in Zeiten der Inflation und steigender Zinsen den Markt schlägt? Grundsätzlich könnten die Bewertungsniveaus bei den Aktienmärkten oder zumindest vieler Aktien fallen. Die Gesamtrendite ist vielleicht nicht das, was sie in den vergangenen Jahren oder im letzten Jahrzehnt bei niedrigeren Zinsen war.

Eine Frage der Bewertung

Unabhängig davon ist die Top-Aktie PepsiCo alles andere als moderat bewertet. Bei einem aktuellen Aktienkurs von 165,24 US-Dollar und einem 2021er-Gewinn je Aktie in Höhe von 5,49 US-Dollar auf GAAP-Basis läge das Kurs-Gewinn-Verhältnis gegenwärtig bei 30. Auch auf Nicht-GAAP-Basis ist ein KGV von 26,4 nicht gerade günstig.

Insofern sollten sich Foolishe Investoren wirklich fragen, welches langfristige Renditepotenzial sie in dieser Top-Aktie und bei steigenden Zinsen sowie der Inflation sehen. Den Markt zu schlagen ist das eine. Auch 2,6 % Dividendenrendite sind ein eher geringer Wert. Moderates Wachstum ist jedenfalls auf Jahre, idealerweise Jahrzehnte notwendig, damit diese Qualitätsaktie in ihr jetziges Bewertungsmaß hineinwächst.

Natürlich kann PepsiCo damit eine Top-Aktie sein, die jetzt solide performt und defensive Klasse bietet. Trotzdem ist die Bewertung eben nicht günstig.

Der Artikel PepsiCo: Eine Top-Aktie, die sicher den Markt schlägt ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022