PepsiCo Aktie: So gut steht es um PepsiCo!

Die Corona-Pandemie hat kaum Spuren in der Bilanz von PepsiCo hinterlassen. Bei einem Umsatzwachstum von 3% ging der Gewinn in den ersten 9 Monaten nur 4,9% zurück. Im 3. Quartal sind Umsatz und Gewinn sogar gestiegen. Die Profitabilität hat sich ebenfalls verbessert. Abgesehen von Lateinamerika haben alle Sparten und Regionen in den ersten 9 Monaten besser abgeschnitten. Insgesamt übertraf das Zahlenwerk ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



