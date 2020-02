PepsiCo-Aktie: Ist die Aktie ein Buy?

Weitere Suchergebnisse zu "PepsiCo":

Die Aktie des amerikanischen Getränke- und Lebensmittelgiganten PepsiCo befindet sich seit Anfang 2019 im Aufwärtstrend, in der langfristigen Perspektive zeigt die Kurve bereits seit Oktober 2011 nach oben. In der vergangenen Woche stieg das Papier auf ein Rekordhoch bei 147,20 US-Dollar. Die letzten Tage waren dagegen von fallenden Kursen geprägt. Dies lag zum einen am überkauften Zustand der Aktie und zum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



