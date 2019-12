PepsiCo Aktie: Impulsgeber oder Flop-Kandidat?

Weitere Suchergebnisse zu "PepsiCo":

Nicht nur Coca-Cola will künftig wieder auf kaffeehaltige Limos setzen. Ähnlich wie der Konkurrent aus Atlanta will jetzt auch PepsiCo ein neues Mischgetränk aus Cola und Kaffee vermarkten. Dieses soll schon im kommenden April in den USA auf den Markt kommen – zunächst für begrenzte Zeit. Damit dürfte man dem Erzrivalen Coca-Cola zuvorkommen. Dessen Version ist zwar im internationalen Markt bereits ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



