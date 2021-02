Peoples -Oh: Was bedeutet das für den Kurs?

Weitere Suchergebnisse zu "Peoples Bancorp":

Peoples -Oh, ein Unternehmen aus dem Markt "Regionalbanken", notiert aktuell (Stand 02:01 Uhr) mit 32.03 USD sehr deutlich im Plus (+2.49 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Peoples -Oh auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Peoples -Oh hat mit einer Dividendenrendite von 4,37 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (3.1%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Handelsbanken"-Branche beträgt +1,27. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Peoples -Oh-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 8,52 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Peoples -Oh damit 5,24 Prozent über dem Durchschnitt (3,28 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt 2,19 Prozent. Peoples -Oh liegt aktuell 6,33 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Peoples -Oh als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 3 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Peoples -Oh vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 28,75 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -10,24 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 32,03 USD beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

