Peoples -OH: Was macht der Markt?

Für die Aktie Peoples -OH aus dem Segment "Regionalbanken" wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 08.10.2019, 02:00 Uhr, ein Kurs von 30.98 USD geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Peoples -OH einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Peoples -OH jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Peoples -OH mit einem Wert von 10,48 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Handelsbanken" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 22,72 , womit sich ein Abstand von 54 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Peoples -OH-Aktie sind 0 Einstufungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Peoples -OH vor. Zusammengefasst erhält Peoples -OH von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Dividende: Derzeit schüttet Peoples -OH höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken. Der Unterschied beträgt 1,56 Prozentpunkte (4,39 % gegenüber 2,83 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".