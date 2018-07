People’s United: Aktienanalyse vom 07.07.2018

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie People's United, die im Segment "Regionalbanken" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 07.07.2018, 02:00 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 18,21 USD.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses People's United auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Derzeit schüttet People's United höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Banking. Der Unterschied beträgt 1,32 Prozentpunkte (3,87 % gegenüber 2,55 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 7 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die People's United-Aktie sind 0 Einstufungen "Buy", 5 "Hold" und 2 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu People's United vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 19,79 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (18,21 USD) ausgehend um 8,65 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält People's United von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ gegenüber der Aktie eingestellt. Die Stimmung lag an vier Tagen tendenziell im positiven Bereich, während an zehn Tagen eine negative Diskussion überwog. Die jüngste Kommunikation (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über People's United dreht sich dagegen hauptsächlich um positive Themen. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.