People’s Insurance of China: Wie ist das denn jetzt passiert?

People's Insurance of China, ein Unternehmen aus dem Markt "Schaden- und Unfallversicherung", notiert aktuell (Stand 14:18 Uhr) mit 3.36 HKD ein wenig im Plus (+0.3 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Hong Kong.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses People's Insurance of China auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 6,32 liegt People's Insurance of China unter dem Branchendurchschnitt (93 Prozent). Die Branche "Versicherung" weist einen Wert von 89,29 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über People's Insurance of China in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Hold"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über People's Insurance of China wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Hold"-Rating.

3. Dividende: People's Insurance of China hat mit einer Dividendenrendite von 1,55 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3.04%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Versicherung"-Branche beträgt -1,5. Aufgrund dieser Konstellation erhält die People's Insurance of China-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.