People’s Insurance of China: DAS sind mal Neuigkeiten!

An der Börse Hong Kong notiert die Aktie People's Insurance of China am 21.05.2020, 15:42 Uhr, mit dem Kurs von 2.51 HKD. Die Aktie der People's Insurance of China wird dem Segment "Schaden- und Unfallversicherung" zugeordnet.

Die Aussichten für People's Insurance of China haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: People's Insurance of China hat mit einer Dividendenrendite von 5,13 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (3.12%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Versicherung"-Branche beträgt +2,01. Aufgrund dieser Konstellation erhält die People's Insurance of China-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der People's Insurance of China liegt bei 66,67, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die People's Insurance of China bewegt sich bei 51,9. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der People's Insurance of China beläuft sich mittlerweile auf 2,98 HKD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 2,51 HKD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -15,77 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 2,48 HKD. Somit ist die Aktie mit +1,21 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".