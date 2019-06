"People Management 2025": Personalabteilungen trifft der Technologiewandel häufig unvorbereitet

Düsseldorf (ots) - Personalabteilungen bei neuen Aufgaben unterenormem Handlungsdruck / 37 Prozent der Unternehmen fühlen sichschlecht auf die Zukunft vorbereitet / HR-Manager blicken oft zuoptimistisch auf die Folgen des technologischen Wandels für dieMitarbeitendenDigitalisierung und Automatisierung verändern die Arbeitsweltgrundlegend. Das Human Resource Management (HRM) hat die Aufgabe,Unternehmen bei dieser Entwicklung zu begleiten. Darauf sind vielePersonalabteilungen aber noch nicht ausreichend vorbereitet. Dies isteines der Kernergebnisse der Studie "People Management 2025", die dieWirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers(PwC) gemeinsam mit dem Institut für Führung und Personalmanagementder Universität St. Gallen (Schweiz) durchgeführt hat. In Kooperationmit der Deutschen Gesellschaft für Personalführung (DGFP) wurden fürdie Untersuchung knapp 130 HR-Führungskräfte aus überwiegendmittelständischen Unternehmen sowie 25 Experten und kreative Köpfeaus Wirtschaft, Gesellschaft und Wissenschaft zur Entwicklung des HRMbis 2025 befragt.Zahlen belegen enormen HandlungsdruckIm Personalmanagement werden der Studie zufolge bis zum Jahr 2025andere HRM-Funktionen wichtiger sein als das klassischePersonalmanagement. Dazu zählen insbesondere das Daten- undTechnologiemanagement, das Talentmanagement, dieMitarbeiterqualifizierung sowie das Kompetenzmanagement. Aber: Nur 34Prozent der befragten Unternehmen schätzen sich in puncto PeopleManagement als insgesamt gut vorbereitet auf künftigeHerausforderungen ein. 37 Prozent sagen, dass sie schlechtaufgestellt sind. "Die Zahlen belegen den enormen Handlungsdruck fürUnternehmen", sagt Till R. Lohmann, Partner im Bereich People andOrganisation bei PwC Deutschland, und ergänzt: "Es ist eine großeHerausforderung, die teilweise eklatanten Lücken imPersonalmanagement bis 2025 zu schließen und zentrale Funktionen zuerfüllen." Kai Helfritz von der DGFP begrüßt sehr, "dass durch dieStudie die Diskussion zur zukünftigen Rolle des HR Managements wiederan Fahrt gewinnt. Die Erkenntnisse aus der Befragung werden helfen,die richtige Schlussfolgerungen zu tätigen."Bei den wachsenden Anforderungen des Transformations- undChangemanagements zum Beispiel fühlt sich lediglich knapp ein Viertel(24 Prozent) der Unternehmen gut oder sehr gut vorbereitet. 42Prozent hingegen schätzen ihre Vorbereitung in diesem Punkt als(sehr) schlecht ein. "Wir stehen vor einer Weichenstellung", sagtHeike Bruch, Professorin für Betriebswirtschaftslehre und Leadershipam Institut für Führung und Personalmanagement der Universität St.Gallen. "Die Arbeitswelt 2025 wird entweder wunderbar und dieMenschen arbeiten motivierter, freier und viel besser zusammen. Oderviele Menschen sind überfordert, agieren als Einzelkämpfer und sehenihre Jobs bedroht."People Management als digitale Vorreiter, Top-Management in derPflichtAußerdem ergab die Studie, dass sich die Rolle desPersonalmanagements selbst stark wandeln wird: Während heuteEmpathie, diplomatisches Geschick und Networking die Liste der alszentral erachteten Kompetenzen anführen, werden bis zum Jahr 2025andere Fähigkeiten massiv an Bedeutung gewinnen: Die BefragtenPersonalmanagement-Verantwortlichen nannten hierbei mit Zuwächsen umjeweils mehr als 20 Prozentpunkte am häufigsten Kompetenzen in BigData und People Analytics (Bedeutungszuwachs um 23 Prozentpunkte)sowie Experimentierfreudigkeit (+21 Prozentpunkte). Auch "digitalesWissen" zählt mit einem Zuwachs von 18 Prozentpunkten bis 2025 zu denhäufigen Antworten. Zentral werden nach Ansicht der Befragten vorallem Netzwerk-Fähigkeiten sein. "Die Studie zeigt sehr deutlich,dass sich das Selbstverständnis des People Managements ändert, wegvom unternehmensinternen Dienstleister hin zum Change-Manager mitVorbildfunktion", sagt Lohmann.Nach Ansicht der befragten Personalverantwortlichen und Expertenwird die Digitalisierung nur durch einen massiven Wandel derUnternehmenskultur gelingen. Das Personalmanagement sieht sichhierbei in einer Vorreiterrolle, nimmt aber auch das Top-Managementin die Pflicht: Während heute erst 40 Prozent der Führungskräfte alsVorbilder für moderne Arbeitsformen wahrgenommen werden, sollen esbis 2025 62 Prozent sein. Dass in ihrem Unternehmen mit Vision undInspiration geführt wird, bejahen heute nur 50 Prozent der Befragten.Für die Zukunft wird dies zu 70 Prozent erwartet. Dabei sollen auchagile Methoden wie Scrum und Design Thinking helfen. Diese sollen bis2025 zu 68 Prozent genutzt werden (heute: 40 Prozent).Moderne Arbeitskultur ist abhängig von Unternehmenserfolg und-größeDass eine moderne Organisationskultur wichtig ist, erkennen derStudie zufolge zwar auch die weniger erfolgreichen Unternehmen. Beider Umsetzung hinken sie den Top-Performern aber deutlich hinterher.Diese nutzen ihre starke Unternehmenskultur als Basis für weitereVerbesserungen. Zentrale Zukunftsthemen sind für sieSelbstkompetenzen der Mitarbeiter in flexiblen Strukturen, dieNutzung agiler Methoden und das Vorbildverhalten des Top-Managements.Wie weit die Unternehmen in puncto New Work bzw. New Culture sind,hängt auch von ihrer Größe ab. "Kleinere Unternehmen nutzenTechnologien wie Big Data und People Analytics bereits häufiger fürihr People Management als die größeren", sagt Heike Bruch von derUniversität St. Gallen. Dies liege vor allem daran, dass kleineOrganisationen in der Regel über keine (professionellen)HR-Abteilungen verfügen. "Zudem setzt ihr Geschäftsmodell meist aufdigitalen Technologien auf. Die Digital Natives sind virtuellesArbeiten zu flexiblen Zeiten in der Regel mehr gewöhnt und forderndies auch ein", ergänzt Heike Bruch. Allerdings setzten sich diegrößeren Unternehmen ambitionierter Ziele und erwarteten, sich bis2025 von einer traditionell-klassischen hin zu einer innovativenStart-up-Kultur zu entwickeln.Gefährlicher OptimismusDie befragten Personalmanagement-Verantwortlichen blickeninsgesamt positiv auf den massiven Wandel der Arbeitswelt, so dieStudienautoren. Als zentrale Zukunftsaufgabe des Unternehmens sehensie deutlich häufiger als heute Entwicklung und Erhalt derArbeitsfähigkeit der Beschäftigten. Dazu will das Personalmanagementselbstverantwortliches Handeln, netzwerkartige Zusammenarbeit undindividuelle Arbeitsbedingungen fördern. Gleichzeitig rechnen diePersonaler damit, dass ihr Unternehmen bis 2025 deutlich häufigerRoboter (2025: 57 Prozent gegenüber heute 33 Prozent) und KünstlicheIntelligenz (64 Prozent gegenüber 37 Prozent) einsetzen wird. Aber:In den möglichen negativen Folgen des technologischen Wandels,darunter Einbußen bei Datenschutz und Vertraulichkeit sowiegeringerer Bedarf an geringqualifizierten Arbeitskräften, sehen diePersonalverantwortlichen kaum ein Problem. "Die Zuversicht derPersonaler ist zwar grundsätzlich begrüßenswert. EinseitigerOptimismus kann für die Unternehmen aber gefährlich werden", so TillLohmann. "Dann nämlich, wenn das People Management Auswirkungen derDigitalisierung und Automatisierung unterschätzt und nichtrechtzeitig geeignete Konzepte entwickelt."Über PwC:PwC betrachtet es als seine Aufgabe, gesellschaftliches Vertrauenaufzubauen und wichtige Probleme zu lösen. Mehr als 250.000Mitarbeiter in 158 Ländern tragen hierzu mit hochwertigen,branchenspezifischen Dienstleistungen in den BereichenWirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung bei. DieBezeichnung PwC bezieht sich auf das PwC-Netzwerk und/oder eine odermehrere der rechtlich selbstständigen Netzwerkgesellschaften. WeitereDetails unter www.pwc.com/structure.Pressekontakt:Sven HumannPwC CommunicationsTel.: +49 (0) 211 981 - 2188E-Mail: sven.humann@pwc.comOriginal-Content von: PwC Deutschland, übermittelt durch news aktuell