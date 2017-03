PeopleDoc stellt ersten Online-Service zum Management der Compliance und zur Reduzierung von Datenschutzrisiken vor

London (ots/PRNewswire) - HR TECH (VEREINIGTES KÖNIGREICH) --PeopleDoc, Anbieter von cloudbasierten Personalmanagementlösungen,stellt seinen ersten Online-Service zur Einhaltung der weltweiten HRCompliance vor. Wichtige Informationen stehen auf Knopfdruck zurVerfügung und verhindern im schlimmsten Fall teure Audits,Zuwiderhandlungen und Imageschäden. PeopleDoc HR Compliance Assist(http://www.people-doc.com/services/hr-compliance-assist) ist einPortal mit Informationen zu Themen wie Aufbewahrungsfristen vonPersonaldokumenten, Gültigkeit elektronischer Dokumente undAnforderungen an den Datenschutz für Mitarbeiter, das von einem Teamvon Anwälten betreut und organisiert wird. Der Newsletter"ComplianceWatch" informiert Abonnenten über Änderungen und gibtPraxisbeispiele, um diese komplexen Fachthemen über Landesgrenzenhinweg zu managen.Personalverantwortliche und Compliance Officer stehen vor dergroßen Aufgabe, mit einer Vielzahl von gültigen Gesetzen, die sichvon Land zu Land aber auch regional ändern können,auseinanderzusetzen. Sie müssen wissen, welche Gesetze relevant sindund wie sie diese in ihrem digitalen Alltag anwenden können. Dazuzählen unter anderem die digitale Unterschrift im Vertragswesen, diedigitale Personalakte und der Datenschutz für Mitarbeiter. Diefinanziellen Risiken bei einer Nicht-Einhaltung der Compliance sindsignifikant. Ein Beispiel: Bei Nicht-Einhaltung der neuenEU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) drohen Bußgelder von bis zu20 Millionen Euro oder von vier Prozent des weltweitenVorjahresumsatzes. Es gilt der höhere Wert."Indem unsere Kunden von der Papier- auf die digitale Personalakteumstellen, erhalten sie einen besseren Einblick in alle Dokumente.Das Management von Updates, Ablauffristen und Audits wird einfacher",sagt Arnaud Gouachon. "Unsere Kunden fragen uns nach Rat, wie sie denDatenschutz und andere Anforderungen in Rahmen ihrer Compliance anallen Standorten weltweit erfüllen können. PeopleDoc HR ComplianceAssist stellt diese Informationen der HR-, IT- und Rechtsabteilungzur Verfügung, so dass unsere Kunden ihre digitale Transformation inder HR weltweit schnell und zuverlässig durchführen können."PeopleDoc HR Compliance Assist bietet Artikel, White Paper undWebinare zu den folgenden Themen an:- Aufbewahrungsfristen von Personaldokumenten, um den Lebenszykluseines Dokuments sicher zu überwachen;- Management der digitalen Personalakte, um die Gültigkeit derelektronischen Signatur unter einem Anstellungsvertragsicherzustellen, die korrekte Verteilung elektronischerPersonaldokumente zu gewährleisten, die Umstellung von Papier- aufelektronische Dokumente erfolgreich durchzuführen;- Datenschutz für Mitarbeiter einschließlich aller erforderlichenVorab-Genehmigungen durch die Mitarbeiter, Einschränkungen bei derInformationslokalisierung und Anforderungen an dieDatenübertragung.Dieser Online-Service steht PeopleDoc-Kunden im Abonnement ab demzweiten Quartal 2017 zur Verfügung.Über PeopleDocDie Personalarbeit zu vereinfachen, ist das selbsterklärte Zielvon PeopleDoc. Mit den cloudbasierten Softwarelösungen für CaseManagement, Prozessautomatisierung und HR-Dokumenten-Management hilftPeopleDoc Personalabteilungen, Anfragen von Mitarbeitern schneller zubeantworten, HR-Prozesse zu automatisieren und die Einhaltung derCompliance über alle Standorte hinweg zu gewährleisten. Innerhalb vonacht bis zwölf Wochen wird die Plattform implementiert und inbestehende HR-Systeme integriert. PeopleDoc unterstützt heute mehrals 500 Kunden in 165 Ländern. Die Software ist zurzeit in neunSprachen verfügbar. Weitere Informationen unter www.people-doc.dePressekontakt:Aimee Stone MunsellPeopleDoc, Inc. (USA)aimee.munsell@people-doc.com+1 646-852-5409Original-Content von: PeopleDoc, übermittelt durch news aktuell