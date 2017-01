PeopleDoc steigert SaaS-Umsatz um 90% und kann gleichzeitig Kundenbindung von 100% vorweisen

Französisches Tech-Start-up mit weltweiter Reichweite im zunehmendheranreifenden Markt für HR-TechNew York (ots/PRNewswire) - Das herausragend aufgestellteeuropäische Start-up PeopleDoc hat sein Kerngeschäft im letztenGeschäftsjahr mit Abschluss zum 31. Dezember 2016 um 90% steigernkönnen. Das Unternehmen expandierte weltweit und hat jetzt mehr als500 Kunden, die seine Lösungen verwenden, um app-ähnlicheHR-Cloud-Services für 2,9 Millionen Angestellte in 165 Ländern zurVerfügung zu stellen. Zu den neuen oder im letzten Jahr deutlichausgebauten Kunden gehören BCD Travel, Biogen, Bureau Veritas,Canfor, Equinox, GoDaddy, IGT, EDF, Nestle, Omnicom Health Group,Total, Travelex, Solvay, Ubisoft und UMass Memorial. PeopleDocerreicht mit 100% erneut seinen perfekten Rekord in derKundenbindung, die ein wichtiges Maß für die Gesundheit einesUnternehmens in der Software as a Service-Branche ist.Für 2016 meldeten die PeopleDoc-Kunden Produktivitätszuwächse von30-80% im HR-Bereich und verbesserte Mitarbeiterzufriedenheit.Unternehmen versuchen, die Kosten für HR-Leistungen zu senken und dasMitarbeiterengagement zu verbessern, und wandeln im Zuge dessen ihreinternen Abläufe in digitale Servicecenter um. Die erste Welle derInvestitionen hatte sich auf die Umsetzung vonHR-Informationssystemen zur Digitalisierung von Mitarbeiterdatenkonzentriert. Die Unternehmen investieren nun in Lösungen für dieHR-Servicebereitstellung, um diese Daten für eine effizientere undpersonalisierte Unterstützung der Mitarbeiter einzusetzen, diegleichzeitig weniger HR-Ressourcen beansprucht. Es gibt reichlichVerbesserungspotenzial: in einer kürzlich von PeopleDoc zusammen mitChangeboard durchgeführten Erhebung erklärten 68% derHR-Verantwortlichen, dass sie nach wie vor noch zu viel Zeit füradministrative Aufgaben im Bereich aufwenden.Das Wachstum von PeopleDoc wurde auch durch die zunehmendePopularität von benutzerfreundlichen Cloud-Lösungen vorangetrieben.Die PeopleDoc-Lösungen können dank spezifischer Gestaltung fürHR-Teams und Endbenutzer in nur acht bis zwölf Wochen vollständigimplementiert werden. HR-Teams können PeopleDoc unabhängig einsetzenund müssen daher nicht in das Anpassen von generischenUnternehmenslösungen oder in laufende Programmierung, IT-Wartung oderAufwendungen für Hardware investieren.PeopleDoc hat mit seiner wachsenden Kundenbasis auch seinÖkosystem erweitert und verfügt über eine dokumentierte Integrationmit mehr als 200 HR-Systemen, um Daten zu teilen und nahtlosereProzesse für die Beschäftigten zu schaffen. Bei der Produkteinführungdes neuen SAP SuccessFactors App Center im 4. Quartal 2016 wurdePeopleDoc HR Service Delivery als Lösung besonders hervorgehoben. DasUnternehmen baute im Jahr 2016 seine Beziehungen zu HR-Beratern und-Systemintegratoren einschließlich neuer Beziehungen mit ChangeAssociates in Großbritannien und mit HR Campus in der Schweiz weiteraus."Mit der neuen PeopleDoc-Plattform erweitert HR Campus seinLösungsportfolio, um HR-Abteilungen der Schweiz zu unterstützen",sagt Marek Dutkiewicz, CEO und Gründer von HR Campus. "Schnelle undeffiziente HR-Prozesse, verkürzte Vorlaufzeiten fürMitarbeiteranfragen und voll integriertes HR-Dokumenten-Management,um hier nur einiges zu nennen, bringen den Mehrwert. Diese Lösungüberbrückt eine wichtige Lücke in den HR-Verwaltungssystemen unsererKunden".PeopleDoc hat die Zahl seiner Beschäftigten auf 165 gesteigert undBüros und Mitarbeiter in Kanada, Frankreich, Deutschland,Großbritannien und Nordeuropa hinzugenommen. Zu den neu eingestelltenFührungskräften zählten Edwin Neumann als Chief Financial Officer undAimee Stone Munsell als Chief Marketing Officer, die beide vomglobalen Hauptsitz des Unternehmens in New York aus arbeiten.In einer für die Tech-Welt ungewöhnlichen Story entwickelte sichPeopleDoc mit Start von Paris aus zunächst in Nordamerika weiter,bevor das Unternehmen seine Expansion in Nordeuropa begann.PeopleDoc ist mit einer Kapitalerhöhung von 55 Millionen USD einesder meistfinanzierten Start-ups in der französischen Geschichte.Informationen zu PeopleDocPeopleDoc verfolgt die Mission, den schwierigen Job HR leichter zumachen. Die PeopleDoc HR Service Delivery-Plattform vereinfacht esHR-Teams, Mitarbeiteranforderungen auf Anforderung beantworten,Mitarbeiterprozesse zu automatisieren und Compliance über mehrereStandorte hinweg zu verwalten. Die PeopleDoc Cloud-Lösungen umfassenCase Management, Prozessautomatisierung und Verwaltung vonPersonaldokumenten. PeopleDocs Lösungen sind 100% Software as aService, verfügen über Integration mit bestehenden HR-Systemen,können in 8-12 Wochen implementiert werden und sind für den agilenDauereinsatz für HR-Teams konzipiert, die sich um unterschiedlichsteBelegschaften kümmern. PeopleDoc betreut mehr als 500 Kunden mitBeschäftigten in 165 Ländern in neun Sprachen. Die Kundenbindungliegt bei 100%. Weitere Informationen finden Sie unterwww.people-doc.com.