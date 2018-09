PeopleCn: Endlich!

Am 04.09.2018 ging die Aktie PeopleCn an ihrem Heimatmarkt Shanghai mit dem Kurs von 7,8 CNH aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Veröffentlichung".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses PeopleCn auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die PeopleCn-Aktie hat einen Wert von 32. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (58,74). Wie auch beim RSI7 ist PeopleCn auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 58,74). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für PeopleCn.

2. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben PeopleCn auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um PeopleCn in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Buy". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass PeopleCn hinsichtlich der Stimmung als "Buy" eingestuft werden muss.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: PeopleCn erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -47,16 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Media"-Branche sind im Durchschnitt um -2,02 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -45,14 Prozent im Branchenvergleich für PeopleCn bedeutet. Der "Communications"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,13 Prozent im letzten Jahr. PeopleCn lag 49,29 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.