Penumbra: Jetzt aber!

Für die Aktie Penumbra aus dem Segment "Gesundheitsausrüstung" wird an der heimatlichen Börse New York am 29.10.2021, 04:07 Uhr, ein Kurs von 271.41 USD geführt.

Unser Analystenteam hat Penumbra auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Penumbra liegt bei einem Wert von 281,76. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" (KGV von 80,84) über dem Durschschnitt (ca. 249 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Penumbra damit überbewertet und erhält folglich eine "Sell"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sechs Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Penumbra. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Analysteneinschätzung: Für die Penumbra sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 6 Buc, 0 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Penumbra vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Penumbra. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 336,6 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 24,02 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 271,41 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".