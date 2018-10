"Penthesilea": 3sat zeigt Kurzfilm aus Kooperation mit der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf (FOTO)

Mainz (ots) -Samstag, 3. November 2018, 22.30 UhrErstausstrahlungIn dem Drama "Penthesilea" greift Heinrich von Kleist den antikenAmazonen-Mythos auf und erzählt die fatale Liebesgeschichte zwischenPenthesilea und Achilles - einem Paar, das sich mit seiner Liebe dengesellschaftlichen Normen widersetzt. In einer Zusammenarbeit von3sat und der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf adaptierte undtransportierte Regisseur Max Villwock "Penthesilea" in die heutigeLebenswelt - modern und aktuell. 3sat zeigt "Penthesilea" im Rahmender Kooperation "KlassiXS - die großen Dramen in jungen Kurzfilmen"am Samstag, 3. November 2018, um 22.30 Uhr in Erstausstrahlung.Die transsexuelle Puertoricanerin Penthesilea, gespielt vonCharlotte L. Velilla Nuñez, hat in Berlin Arbeit als Hebammegefunden. Nachts rast sie auf ihrem Motorrad über die Autobahn oderhängt mit ihrem Kumpel Nadim (Burak Yigit) in dessen Bar ab. Als sieein Fremder im Nachtbus diskriminiert und belästigt, eskaliert dieSituation. Einer der Fahrgäste, der junge Franzose Latif (SouleymaneSylla), ist von ihr fasziniert. Die Einzelkämpferin Penthesileawiederrum ist von dem zurückhaltenden Latif amüsiert und verführtihn. Es ist der Beginn einer fragilen Liebesgeschichte.Der Film feierte bei den Hofer Filmtagen 2018 am Donnerstag, 25.Oktober 2018, Premiere."Penthesilea" als Video-Stream im 3sat-Pressetreff:https://ly.zdf.de/QD7/Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/klassixs3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell