Pentair: Was macht der Markt?

An der Heimatbörse New York notiert Pentair per 17.01.2020, 14:02 Uhr bei 46.71 USD. Pentair zählt zum Segment "Industriemaschinen".

Unsere Analysten haben Pentair nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Pentair erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 14 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche sind im Durchschnitt um 10,26 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +3,74 Prozent im Branchenvergleich für Pentair bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 8,63 Prozent im letzten Jahr. Pentair lag 5,36 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Derzeit schüttet Pentair nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Maschinen. Der Unterschied beträgt 0,44 Prozentpunkte (1,68 % gegenüber 2,12 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Pentair wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 2 Buy, 6 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 2 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Hold". Das Kursziel für die Aktie der Pentair liegt im Mittel wiederum bei 47,17 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 46,71 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 0,98 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Hold". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Pentair insgesamt die Einschätzung "Hold".