Pentahotels öffnen wieder für Geschäfts- und Privatgäste nachdem nationale COVID-19 Beschränkungen gelockert wurden (FOTO)

Frankfurt (ots) - Einführung neuer Standards, die operativen Maßnahmen "Between Us" und Interview mit Pentas Chief of Operations, Andrew MuntWährend Geschäfts- und Freizeitgäste wieder in die Pentahotels zurückkehren, hat das Team von Penta neue operative Maßnahmen eingeführt, die den Gästen einen sicheren Aufenthalt gewähren und ihnen gleichzeitig den entspannten und gewohnten Neighbourhood-Lifestyle bieten. Die Hotelmarke nutzte die vorrübergehenden Schließzeiten, um sich detailliert auf die Rückkehr ihrer Gäste vorzubereiten, indem sie ihr gesamtes Produkt- und alle Dienstleistungsangebote durchleuchtet hat, um maximale Sicherheit zu gewährleisten. Das Ergebnis ist ein optimiertes Angebot mit vielen zusätzlichen Vorteilen für Pentahotels Gäste.Rogier Braakman, Managing Director von Penta Hotels Worldwide, ist erst seit Februar 2020 Pentas neuer Geschäftsführer. Er startete praktisch mit der Ausweitung des Corona Virus und hat die Hotelmarke durch diese bisher beispiellose Phase in der Hotelindustrie geführt. "Die Gewissheit auf Reisen sicher zu sein, ist der wichtigste Faktor eine Reise überhaupt anzutreten.", erklärt er. "Daher ist die wichtigste Botschaft an unsere Gäste: Wir haben in den letzten Wochen keineswegs geruht; ganz im Gegenteil, wir haben in allen Bereichen unserer Hotels hart gearbeitet, um Ihnen auch weiterhin einen sicheren und sorgenfreien Aufenthalt in den Pentahotels zu bieten".Rogier fügt hinzu: "Unser Anspruch war dabei, alle unsere Standards für Hygiene und Sicherheit auf die neue Situation hin zu überarbeiten und dabei den besonderen Geist von Penta zu bewahren, den unsere Gäste so sehr schätzen und nun auch weiterhin genießen können. Wir nennen dieses neue Maßnahmenpaket 'Between Us'. 'Between Us' - direkt übersetzt "zwischen uns" - steht für unsere Überzeugung, dass diese dramatische Situation auch etwas Positives für die Menschheit bewirkt. Es ist diese besondere Bindung, die wir zu unseren Gästen und innerhalb unserer Teams haben, die uns trotz der physischen Distanz einander näherbringt und dafür sorgt, dass alles funktioniert - zwischen uns".Um die 'Between Us'-Maßnahmen umzusetzen, hat Penta sowohl die staatlich vorgegebenen Regularien und die erfolgreichsten Praktiken in seinen verschiedenen Märkten verknüpft. Zudem wurde mit internationalen Gesundheits- und Sicherheitsberatern zusammengearbeitet, um einen neuen Betriebsstandard zu entwickeln. Die Hotelmarke hat diese Maßnahmen bereits an einigen Standorten, die durchgehend betrieben wurden, erfolgreich getestet und umgesetzt. Die vergangenen Wochen wurden zudem auch genutzt, um Innovationen auf den Markt zu bringen. Penta ist daher eine neue Partnerschaft mit dem niederländischen Luftfahrtzulieferer Foodcase International BV eingegangen. Dieser ist für die Bereitstellung von Hygienekits und Lösungen für die Hotelgastronomie zuständig. Außerdem führte Penta die intuitive Trainings-App 'Knowingo' für die interne Covid-19-Schulung und Zertifizierung aller Mitarbeiter ein. Das Kreativkonzept um die neuen Maßnahmen wurde von der Agentur 'The Invisible Party' erarbeitet.Alle Informationen über die neuen Between Us - Maßnahmen und Pentahotels Wiedereröffnungstermine sind unter http://www.pentahotels.com/betweenus zu finden.Interview mit Andrew Munt, Chief of Operations, Penta Hotels WorldwideIm folgenden Interview-Auszug mit Andrew Munt, COO von Pentahotels, haben wir die wichtigsten Fragen in einem Fragen- und Antwort-Katalog für Sie zusammengetragen.F: Andrew, all diese Maßnahmen, mit denen Reisende aktuell konfrontiert werden... es fühlt sich an, als wäre Reisen vor der COVID-19-Pandemie unterhaltsamer und als hätte es irgendwie mehr Spaß gemacht...A: All diejenigen, die eine Reise antreten, müssen die Gewissheit haben, dass diese sicher ist. In unseren Hotels haben wir uns dafür entschieden, die neu eingeführten Sicherheitsmaßnahmen bewusst zu zeigen. Auf der einen Seite ist es für uns essentiell alle vorgegebenen Regularien einzuhalten und unseren Gästen einen unbeschwerten und sicheren Aufenthalt zu gewährleisten. Gleichzeitig versuchen wir mit unseren neu eingeführten Maßnahmen unseren Penta-Flair beizubehalten und trotz allem auch für das besondere Hotelerlebnis zu sorgen.F: Wie bringen Sie die strikten Sicherheitsmaßnahmen mit dem entspannten Penta-Flair unter einen Hut?A: Zunächst haben wir die gesamten operativen Prozesse eingehend geprüft. Wir haben die bestehenden Abläufe optimiert, die für die Gesundheit und Sicherheit unserer Gäste entscheidend sind. Gleichzeitig wollten wir kreative Innovationen einführen, die trotz allem für einen entspannten und angenehmen Aufenthalt sorgen. Diese neuen Maßnahmen stehen unter dem Motto 'Between us', was so viel heißt wie "zwischen uns" und viel mehr darstellt als nur einen einprägsamen Werbeslogan. 'Between us' führt Sie durch die gesamte Reise, die bereits vor der Ankunft im Hotel beginnt, Sie während des Aufenthalts begleitet und auch noch nach der Abreise inspiriert.F: Und wo bleibt das Entertainment, für das Penta so bekannt ist?A: Das beginnt schon vor der Ankunft im Hotel. Wir haben einen Kurzfilm produziert, ähnlich den Sicherheitsvideos in Flugzeugen vor Abflug - Natürlich mit einer zusätzlichen Prise Humor. Dazu möchte ich nicht zu viel verraten - den müssen Sie sich anschauen. Bei der Ankunft erhält der Gast dann ein kostenloses Hygienekit, und es steht noch viel mehr für unsere Gäste bereit, das dazu beiträgt, dass es 'zwischen uns' funktioniert. Wir haben neue Routinen entworfen, die für unsere Gäste einfach und intuitiv sind. 'Between Us' soll uns helfen, zwischenmenschlich wieder näher rücken zu können, und dabei den empfohlenen Mindestabstandabstand zu wahren. Alles 'zwischen uns' sollte das Negative in etwas Positives verwandeln. Etwas, das Spaß macht.F: Gibt es etwas, das Sie hinzufügen möchten?A: Ja. In den vergangenen Monaten haben Viele persönliche Verluste erlitten und Einschränkungen hinnehmen müssen. Gemeinsam haben wir ein Gefühl der Ungewissheit geteilt. Aber gleichzeitig ist weltweit auch eine Bewegung entstanden, die soziales Engagement, Optimismus und Zusammenhalt in der Gesellschaft gestärkt hat. Solch positive globale Ereignisse in dieser Krise stehen für das, was wir mit 'Between Us' in unseren Hotels bewirken möchten.Auch bei Penta wurden wir täglich mit diesen Gefühlen konfrontiert. Wir haben aber auch das Engagement gesehen, den Optimismus und den Teamgeist von allen, die auf die Wiedereröffnung unserer Hotels hingearbeitet haben. Wir haben hart auf diesen Moment hingearbeitet und es ist uns eine große Freude, unsere Gäste wieder bei Penta willkommen zu heißen, das nun noch stärker aus der Krise hervorgeht und besser ist als jemals zuvor.Um das vollständige Interview zu lesen, wenden Sie sich bitte an public.relations@pentahotels.com.Das vollständige Interview enthält die folgenden zusätzlichen Informationen:- The Naked Room - Empfehlungen für Reisende - Angepasste Standards für Meetings und Veranstaltungen - Akzeptanz bargeldloser Zahlungen - Neue App-FunktionenPenta® steht für eine neue Generation von Lifestyle-Hotels mit dem unverwechselbaren Neighbourhood-Feeling, die modernen Individual- und Geschäftsreisenden Komfort und Stil in entspannter Atmosphäre bietet. Mit ihrem einzigartigen Design und ihrem außergewöhnlichen Ansatz steht die Lifestyle-Marke für wahre Innovation im gehobenen Mittelklassesegment der Branche. Mit 28 Hotels im Betrieb unter der Marke in Europa und Asien ist das Markenzeichen aller Hotels die Pentalounge - eine Kombination aus Lounge, Bar, Café und Rezeption - mit ihrem lockeren Wohnzimmer-Ambiente. Für weitere Informationen oder Buchungen besuchen Sie bitte http://www.pentahotels.com . Folgen Sie uns auf facebook.com/pentahotels und instagram.com/pentahotelsPressekontakt:Penta Hotels Worldwide GmbHMayfarthstraße 15-1960314 Frankfurt am MainT: +49 (0) 69 25 66 99 0F: +49 (0) 69 25 66 99 666 http://www.pentahotels.comGlobal Marketing and Communications DepartmentT: +49 (0) 69 256699 760E-Mail: public.relations@pentahotels.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/108628/4619528OTS: PentahotelsOriginal-Content von: Pentahotels, übermittelt durch news aktuell