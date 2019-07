Penta und CROMSOURCE geben Partnerschaft zur Verbesserung der Entwicklung pädiatrischer Arzneimittel bekannt

Verona, Italien (ots/PRNewswire) - Penta ID Innovation, einkürzlich gegründetes SMO aus dem Penta Global Pediatric ResearchNetwork, und CROMSOURCE, eine internationaleAuftragsforschungsorganisation (CRO), die ein umfassendes Portfolioan Dienstleistungen für die Pharma-, Biotechnologie- undMedizinprodukteindustrie anbietet, gaben heute ihre Partnerschaftbekannt, die sich auf die Verbesserung der Arzneimittelentwicklungfür pädiatrischen Patienten konzentriert.Die strategische Zusammenarbeit kombiniert die Expertise von Pentaim Bereich pädiatrischer Infektionskrankheiten mit den Fähigkeitenvon CROMSOURCE bei der Verwaltung weltweiterArzneimittelentwicklungsprogramme, um die Herausforderungen derEinführung neuer Therapien für Kinder anzugehen."Wir freuen uns sehr, mit einer so renommierten und dynamischenOrganisation zusammenzuarbeiten", sagte Oriana Zerbini, CEO vonCROMSOURCE. "Die Partnerschaft wird es uns ermöglichen,wissenschaftliches, therapeutisches, regulatorisches und operativesFachwissen auszutauschen und eine qualitativ hochwertige,hochskalierbare klinische Entwicklungsfähigkeit für die pädiatrischeForschung zu schaffen. Unsere strategische Partnerschaft wird dieVerfügbarkeit neuer Produkte beschleunigen, um unerfülltemedizinische Bedürfnisse von Kindern auf der ganzen Welt zu decken."Luigi Comacchio, CEO von Penta ID Innovation, sagte: "CROMSOURCEist ein idealer Partner für Penta ID Innovation aufgrund seinernachgewiesenen Qualitätsbilanz sowie seiner Detailgenauigkeit undseinem Engagement für die Erbringung von Dienstleistungen in jederPhase der klinischen Entwicklung.Informationen zu CROMSOURCECROMSOURCE ist eine ISO-zertifizierte, internationaleAuftragsforschungsorganisation, die ein umfassendes Portfolio anDienstleistungen für die Branchen Pharmazie, Biotechnologie undMedizintechnik anbietet. Sie ist auf die klinische Entwicklung undflexible Resourcing-Lösungen spezialisiert und bietet einen flexiblenAnsatz, um sicherzustellen, dass die individuellen Bedürfnisse ihrerKunden unterstützt werden. CROMSOURCE unterhält Niederlassungen inallen Regionen Europas und Nordamerikas. Weitere Informationen findenSie unter www.cromsource.com.Informationen zu Penta ID InnovationPenta ID Innovation ist eine Site Management Organisation, diesich auf Projekte im Bereich der pädiatrischen Infektionskrankheitenspezialisiert hat und auf ein Netzwerk von leistungsstarkenklinischen Standorten in Europa und der ganzen Welt zurückgreift. Umdie Kluft zwischen Industrie und Wissenschaft zu verringern, kann sieauf das fundierte Fachwissen des Penta ID Network zurückgreifen, umwissenschaftliche Beratungsleistungen auf hohem Niveau zu erbringenund eine gut funktionierende Rekrutierung für die Pharmaindustrie zugewährleisten. Weitere Informationen über Penta finden Sie unterwww.penta-id.orgVia Giorgio De Sandre, 337135 Verona, ItalienTel.: +39 045 8222811Fax: +39 045 8222812www.cromsource.comPenta:Luigi ComacchioE-Mail: luigi.comacchio@pentaidinnovation.com (file:///d:/Users/rbetencourt/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UXVM39NT/luigi.comacchio@pentaidinnovation.com)Kontaktnummer:+39-342-6505460CROMSOURCE:Margherita MosconiE-Mail: Margherita.Mosconi@cromsource.com (file:///d:/Users/rbetencourt/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UXVM39NT/Margherita.Mosconi@cromsource.com)Kontaktnummer: +39-335-7698380Logo -https://mma.prnewswire.com/media/951624/Penta_and_CROMSOURCE_Logo.jpgOriginal-Content von: Penta; CROMSOURCE, übermittelt durch news aktuell