Penta Security und R3 verkünden strategische Zusammenarbeit bei Digital Asset Management und MPC-Technologie

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Penta Security und dieBlockchain-Softwarefirma R3 haben heute verkündet, dass sie eine globalestrategische Partnerschaft für Digital Asset Management und MPC-(Multi-PartyComputation-)Technologie eingegangen sind. Dabei werden die Technologien vonPenta Security und R3s Enterprise Blockchain-Plattform Corda zusammengeführt.Bei der Bezahlung mit und Verwaltung von digitalen Währungen spielen Technologieund Services eine entscheidende Rolle. Mehr Sicherheit beim Digital Asset undPrivate Key Management ist daher ein großes Anliegen. R3 steuert seine breiteExpertise in den Bereichen MPC, Blockchain-Key-Management-Lösungen,Technologieentwicklung und Bereitstellung im Finanzsektor über seine EnterpriseBlockchain-Plattform Corda bei.Penta Security will mit seiner MPC-Technologie auf Basis einesSecret-Sharing-Algorithmus und der fortschrittlichenBlockchain-Key-Management-Lösung PALLET in die Finanzbranche expandieren. BeideUnternehmen wollen ihre Ziele durch verschiedene neue Projekte erreichen unddazu eine Firma für Enterprise-Software gründen. Außerdem soll Penta SecuritysMPC-Technologie bei R3s maßgeblichen Projekten zur Anwendung kommen.Dr. Sim, Chief Technology Officer bei Penta Security, sagte: "Es besteht keineZweifel, dass der Private Key das wichtigste Bindeglied für die erfolgreicheEntwicklung der Blockchain darstellt. Wir sind überzeugt, dass die MPC- undDigital Asset Management-Technologie von Penta Security eine ideale Lösungbieten kann, um die Sicherheit von Blockchain- und Digital Asset-Keys zugewährleisten. Durch strategische Partnerschaften stellen wir unser Angebotbreiter auf. Wir begrüßen die Gelegenheit, mit unserer Expertise diezukunftsweisende Blockchain-Szene zu unterstützen."Cathy Minter, Chief Revenue Officer bei R3, sagte: "Die Entstehung eines neuenMarkts für digitale Vermögenswerte ist eine der spannendsten Aussichten derBlockchain-Technologie. Die Zusammenführung unserer Corda-Plattform mit PentaSecuritys MPC-Technologie bringt uns dem Ziel einen Schritt näher, die Industriemit einer dringend notwendigen Sicherheitslösung für Digital Asset Management zuunterstützen. Wir sind stolz auf die Partnerschaft mit Penta Security, um einebranchenführende Lösung hervorzubringen, und freuen uns über ihren zukünftigenGeschäftserfolg."Informationen zu Penta SecurityPenta Security Systems Inc. ist ein führender Lösungsentwickler undDienstleister in den Bereichen Daten, IoT und Blockchain. Mit 22 JahrenErfahrung bei gesicherten Verbindungen ist Penta Security laut Frost & Sullivander führende Anbieter von Lösungen für Computer- und Netzsicherheit in Asien undMarktführer der WAF-Branche im Raum Asien-Pazifik. Als Vorläufer bei derAbsicherung von Blockchain-basierten Umgebungen treibt Penta Security seineInnovationsarbeit voran. Weitere Informationen zu Penta Security finden Sieunter www.pentasecurity.com (http://www.pentasecurity.com/).Kooperationsanfragen richten Sie bitte an info@pentasecurity.com.Informationen zu R3R3 ist eine Enterprise Blockchain-Softwarefirma, die mit einem breit gefächertenÖkosystem von mehr als 300 Mitgliedern und Partnern aus verschiedenen Branchenaus dem privaten und öffentlichen Sektor an der Entwicklung seiner Open SourceBlockchain-Plattform Corda und der kommerziellen Version Corda Enterprisezusammenarbeitet. Das globale Team von R3 aus mehr als 180 Experten in 13Ländern wird von über 2.000 Spezialisten aus den Bereichen Technologie, Finanzenund Recht unterstützt, die seiner globalen Mitgliederbasis angehören. WeitereInformationen finden Sie unter r3.com (https://www.r3.com/).