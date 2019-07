Penta Hotels verkündet Partnerschaft mit Boardmasters - Europas größtem Musik & Surf Festival mit Fokus auf Nachhaltigkeit

Frankfurt am Main (ots) -Penta Hotels verkündet mit Stolz, offizieller Partner desBoardmasters Festivals 2019 zu sein, Europas größtem Musik & SurfFestival, das vom 7. - 11. August am Fistral Beach in Cornwallstattfindet. Die Organisatoren erwarten auch dieses Jahr wieder über50.000 Gäste pro Tag, die neben dem massiven internationalen Line-Upauch die besten Surfer Europas bei den World Surf LeagueChampionships erleben können. Einige der Headliner der über 200 Bandsund DJ's sind Wu-Tang Clan, Florence + The Machine, Foals und FranzFerdinand. Das Festival bietet mehr als 11 individuelle Bühnen,verteilt über das atemberaubende Festivalgelände zwischen FistralBeach und Watergate Bay an der Nordküste Englands. Boardmasters stehtfür eine unvergessliche Woche voller Musik, Surfen und Beachlife -aber das wohl Wichtigste: Besucher können mit gutem Gewissen feiern,da die Umweltverträglichkeit des Festivals bei den Organisatoren undauch bei Penta Hotels höchste Priorität hat - Grund genug, warum mansich dieses Jahr bewusst für eine Kooperation mit dem BoardmastersFestival entschieden hat.Penta Hotels wird den Gästen auch während des Festivals denSpirit, den man sonst aus der Pentalounge kennt, erlebbar machen, nurdieses Mal im Beach Style. Dafür werden die beiden eigens entworfenenBar-Konzepte - Beach Bar am Fistral Beach und VIP Area an derWatergate Bay - so umweltverträglich wie möglich umgesetzt. Nach demFestival wird ein Großteil des Materials wiederverwendet und beianderen Gelegenheiten eingesetzt. Penta und Boardmasters ist die"Hinterlasse keine Spuren" Ideologie wichtig, aus diesem Grund habenbereits im Vorfeld gemeinsame Beach Clean-Ups in Englandstattgefunden. Die Serie wird während des Festivals mit einem BeachClean-Up am Fistral Beach und später auch auf dem EuropäischenFestland in Belgien fortgeführt. Ziele solcher Aktionen sind dieSchärfung der Aufmerksamkeit gegenüber Plastikmüll und dieUnterstützung der plastikfreien Initiativen von Penta Hotels.Eugène Staal, Präsident Penta Hotels Worldwide, sagt: "Als globaleHotelmarke können wir einen positiven Einfluss auf unsere Umgebunghaben. Bei Penta bringen wir Menschen unterschiedlichster Herkunftzusammen, haben gemeinsam eine gute Zeit und respektieren die Umwelt- daher konnten wir uns auch keinen besseren Partner als Boardmastersvorstellen. Unser Team arbeitet mit bedingungsloser Entschlossenheitan einem plastikfreien Hotelkonzept und hat bereits verschiedeneInitiativen in unseren Häusern eingeführt, um den schädlichenEinfluss auf unseren Planeten zu reduzieren."Toby Gwazdacz, Head of Rights & Partnerships von Boardmasters,fügt hinzu: "Der Schutz unserer Meere, Küsten und Strände sind füruns entscheidend. Wir sind sehr glücklich einen Partner wie PentaHotels an unserer Seite zu haben. Gemeinsam bringen wir unsere BeachClean Tour auf ein neues Level und haben neue Destinationen inEngland und auf dem europäischen Festland hinzugewinnen können."Informationen zu den Beach Clean-Ups:https://www.boardmasters.com/beachcleantourPenta®, Teil der Rosewood Hotel Group, steht für eine neueGeneration von Lifestyle-Hotels mit dem unverwechselbarenNeighbourhood-Feeling, die modernen Individual- undGeschäftsreisenden Komfort und Stil in entspannter Atmosphäre bietet.Mit ihrem einzigartigen Design und ihrem außergewöhnlichen Ansatzsteht die Lifestyle-Marke für wahre Innovation im gehobenenMittelklassesegment der Branche. Mit 29 Hotels in acht Ländern undauf zwei Kontinenten ist das Markenzeichen aller Hotels diePentalounge - eine Kombination aus Lounge, Bar, Café und Rezeption -mit ihrem lockeren Wohnzimmer-Ambiente. Für weiter Informationen oderBuchungen besuchen Sie bitte www.pentahotels.com.Folgen Sie uns auf www.facebook.com/pentahotels undwww.instagram.com/pentahotels.Boardmasters After Movie 2018:https://www.youtube.com/watch?v=1gDujVd9sfM&feature=youtu.bePenta Hotels Beach Clean-Up Video:https://www.youtube.com/watch?v=hpwaTL4wI0MPenta Hotels Worldwide GmbHGlobal Marketing & CommunicationsT: +49 (0) 69 256699 760E-mail: pr@pentahotels.comPressekontakt:Penta Hotels Worldwide GmbHGlobal Marketing & CommunicationsT: +49 (0) 69 256699 760E-mail: pr@pentahotels.comOriginal-Content von: Pentahotels, übermittelt durch news aktuell