PentaNova Energy: Augen auf!

Für die Aktie PentaNova Energy stehen per 23.07.2018 0,065 CAD an der Heimatbörse Venture zu Buche. PentaNova Energy zählt zum Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion".Unsere Analysten haben PentaNova Energy nach 6 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei PentaNova Energy beträgt das aktuelle KGV 2,66. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Oil, Gas & Coal" haben im Durchschnitt ein KGV von 67,72. PentaNova Energy ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

