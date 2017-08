Pensionistin gewinnt 30$ Mio. online im Florida Lotto, von Panama aus

Berlin (ots/PRNewswire) -"Ich brauche das Geld wirklich sehr sehr dringend! Ganz ehrlich !"Es war Juni, in Zentralamerika und Aura las gerade die Zeitung,online auf ihrem Computer in ihrer Wohnung in Panama, als Sie übereinen Artikel über die junge EuroMillionen Lotto Gewinnerin, JanePark, stolperte. Aura arbeitet noch um für ihre Kinder sorgen zukönnen, obwohl sie eigentlich schon in Pension sein sollte. Sie ließsich von der Geschichte der jungen Schottin Jane inspirieren underkundigte sich wo man die internationalen Lotterien online spielenkann. Aura entschied sich für TheLotter (https://www.thelotter.com/de/?utm_source=Press_Release&utm_medium=General&utm_term=HomePage&utm_campaign=PR_Aura_DE_gen), einem anerkannten internationalen LottoTippschein Kurierdienst, der original Lotto Tippscheine in über 50verschiedenen Ländern, unter anderem auch in den Vereinigten Staatenund Europa, für seine Kunden kauft.Aura entschied sich einen Monat lang, in jeder Florida LottoZiehung mit den Zahlen 3, 10, 20, 29, 35 und 50 mitzuspielen. In denersten drei Wochen hatte sie überhaupt kein Glück und plötzlich,wirklich in der letzten Minute und der letzten Ziehung ihres LottoAbos, knackte sie den Jackpot.Adrian und Ignacio riefen Aura ein paar Stunden nach der Ziehungan, um ihr die fantastischen Neuigkeiten zu überbringen und Aura warüberglücklich (https://www.thelotter.com/de/florida-lotto-jackpot-gewinner-2017/?utm_source=Press_Release&utm_medium=General&utm_term=AuraPage&utm_campaign=PR_Aura_DE_gen).TheLotter sorgte für Schlagzeilen auf der ganzen Welt als einIraker einen 6.4$ Mio. Jackpot, im Dezember 2015, über den LottoTippschein Service, abkassierte. Der Kurierdienst etablierte seinensicheren Online-Dienst, im Angesicht des Erfolges in ganz Amerikaweiter aus und operiert heute in vielen US Staaten als einKurierdienst um original USA Lotto Tippscheine zu erwerben. Dieoriginal Tippscheine werden in den USA gekauft, und eine Kopie desLottoscheines steht online zur Verfügung, doch das Original bleibt inden Vereinigten Staaten. Wenn ein Spieler den Jackpot knackt, wirddieser in die USA geflogen um dort den Preis persönlich in Empfang zunehmen.Der Kurierdienst verhalf Leuten aus der ganzen Welt an die 90$Mio. zu gewinnen, Erst im letzten Jahr gewannen Spieler aus Kanada,El -Salvador und Australien, 1$ Mio. in der USA Powerball Lotterie.Ein Taxi Fahrer aus Moskau gewann fast 1.5$ Mio im österreichischenLotto! Alle großen Gewinner finden Sie hier (https://www.thelotter.com/es/ganadores-loter%C3%ADa/?utm_source=Press_Release&utm_medium=General&utm_term=WinnersPage&utm_campaign=PR_Aura_DE_gen).Pressekontakt:theLotter MediaTel: +44-20-3150-0476Email: media@thelotter.comOriginal-Content von: theLotter, übermittelt durch news aktuell