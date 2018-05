Pensionäre besitzen Passion für das SUV

mid Groß-Gerau – Landwirte fahren am häufigsten einen SUV. Das ist verständlich. Doch dicht hinter ihnen befinden sich Pensionäre, wie aus einer aktuellen Statistik hervorgeht. Führen die Landwirte mit einem SUV-Anteil von 19,5 Prozent an allen über Check24 abgeschlossenen Kfz-Versicherungen das Ranking an, sind ihnen die Beamten im Ruhestand mit 19,3 Prozent auf den Fersen.

Gelände-Limousinen prägen das deutsche Straßenbild immer mehr. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Global Press.