Penny Stocks und Pink Sheets: Was kaufen in 2021?

Mit sogenannten Penny Stocks lässt sich, wie immer an der Börse, eine ganze Menge Geld machen oder auch verlieren. Dies wurde unter anderem schön im Kinohit "The Wolf of Wall Street" mit Leonardo DiCaprio – als Jordan Belfort – illustriert.

Dabei kamen in diesem Film auch die gravierenden Probleme, mit denen insbesondere Kleinanleger dabei zu kämpfen haben, auf den Tisch. Denn obwohl viele Kleinanleger glauben, dass nirgendwo einfacher Geld zu machen ist als mit Penny Stocks, ist das genaue Gegenteil der Fall. Schließlich spielt es keine Rolle, ob ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.