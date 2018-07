Penns Woods: Aktienanalyse vom 06.07.2018

Penns Woods weist zum 05.07.2018 einen Kurs von 45,62 USD an der BörseNASDAQ GS auf. Das Unternehmen wird unter "Regionalbanken" geführt.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen neutral gegenüber der Aktie eingestellt. {POS_NEG_NEU_DAYS}. Die Kommunikation über Penns Woods bewegt sich aktuell in einem relativ neutralen Bereich. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 16,27. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Penns Woods zahlt die Börse 16,27 Euro. Dies sind 45 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Banking" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 29,41. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Penns Woods-Aktie ein Durchschnitt von 44,99 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 45,62 USD (+1,4 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (44,89 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,63 Prozent), somit erhält die Penns Woods-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Penns Woods erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.