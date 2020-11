PennantPark Floating Rate: Das können Sie von der Dividendenausschüttung erwarten!

PennantPark Floating Rate (NASDAQ: PFLT) erklärte am 3. November 2020 eine am 1. Dezember 2020 an seine Aktionäre auszuschüttende Dividende. Es wurde auch angekündigt, dass die Aktionäre der PennantPark Floating Rate-Aktien ab dem 17. November 2020 Anspruch auf die Dividende haben. Es wird erwartet, dass die Aktien 1 Werktag(e) vor dem Stichtag Ex-Dividende werden. Für PennantPark Floating Rate, das eine aktuelle ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung