PennantPark Floating Rate Capital: Kam das wirklich unerwartet?

An der Börse NASDAQ GS notiert die Aktie PennantPark Floating Rate Capital am 03.07.2019, 20:29 Uhr, mit dem Kurs von 11,63 USD. Die Aktie der PennantPark Floating Rate Capital wird dem Segment "Asset Management & Custody Banken" zugeordnet.

PennantPark Floating Rate Capital haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die PennantPark Floating Rate Capital derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 12,63 USD, womit der Kurs der Aktie (11,53 USD) um -8,71 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 12,12 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -4,87 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An drei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen PennantPark Floating Rate Capital. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Sell". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Sell"-Einschätzung.

3. Dividende: Derzeit schüttet PennantPark Floating Rate Capital höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Kapitalmärkte. Der Unterschied beträgt 4,77 Prozentpunkte (9,85 % gegenüber 5,09 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".