PennantPark Floating Rate Capital: Alles im Griff?

An der Heimatbörse Xetra NASDAQ GS notiert PennantPark Floating Rate Capital per 24.07.2018 bei 13,59 USD. PennantPark Floating Rate Capital zählt zu "Asset Management & Custody Banken".In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses PennantPark Floating Rate Capital auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei PennantPark Floating Rate Capital aktuell 1,68. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -3,26 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Asset Management". PennantPark Floating Rate Capital bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

