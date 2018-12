Penn National Gaming: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Am 07.12.2018 ging die Aktie Penn National Gaming an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GS mit dem Kurs von 22,58 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Casinos & Spiele".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Penn National Gaming einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Penn National Gaming jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Penn National Gaming mit einem Wert von 23,81 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Gaming, Lodging & Restaurants" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 44,99 , womit sich ein Abstand von 47 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Penn National Gaming wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt neun Tagen. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Penn National Gaming auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Penn National Gaming wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 7 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Penn National Gaming vor. Das Kursziel für die Aktie der Penn National Gaming liegt im Mittel wiederum bei 34,11 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 22,58 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 51,07 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Penn National Gaming insgesamt die Einschätzung "Buy".